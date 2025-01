Colisão entre carro e caminhão deixa poste caído na rua do Jóquei Clube

A dinâmica do acidente é desconhecida - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente entre um caminhão e um carro impactou o trânsito na rua do Jóquei Clube, próximo à Cidade Estrutural, na manhã desta quarta-feira (29/1). Com o impacto entre os veículos, o carro acabou atingindo e derrubando um poste de iluminação pública. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro, mas, segundo a corporação, os motoristas não se feriram.

O caminhão era conduzido por um homem de 54 anos, identificado pelas iniciais H. F. S. O Celta prata, que acabou colidindo contra um poste e ficou totalmente destruído, era conduzido por um homem identificado pelas iniciais P. H. B. R., de 21 anos.

Ambos os motoristas foram encontrados fora dos veículos, conscientes e orientados, andando pelo local. Eles foram atendidos e não precisaram ser transportados para o hospital.

A dinâmica do acidente é desconhecida. O local ficou aos cuidados do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).