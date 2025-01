Procurar ajuda médica cedo é essencial para prevenir óbitos, afirma secretário

O médico Rivaldo Venâncio, secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, destacou que a redução do impacto da dengue depende de uma comunicação ampla e do engajamento da população. Venâncio participou do CB.Debate Dengue: uma luta de todos, evento promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (30/1).

“Uma das mensagens mais importantes que temos transmitido aos meios de comunicação é alertar a população, primeiro, sobre os riscos da automedicação. Segundo, que, diante de um caso suspeito de dengue, é fundamental procurar imediatamente uma unidade de saúde”, afirmou.

Segundo o médico, a maioria dos óbitos por dengue ocorre quando os infectados não seguem essas orientações. Ele também ressaltou a necessidade de o poder público organizar a rede de atenção para acolher os novos casos.

O CB.Debate Dengue: uma luta de todos analisa o cenário da doença em 2025 e as medidas necessárias para evitar a repetição da epidemia do ano passado. O evento reúne autoridades e especialistas para discutir a dengue no Distrito Federal e no Entorno.