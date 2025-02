A recente morte de um homem, de 46 anos, após sofrer uma parada cardíaca dentro de uma academia, no Guará, levantou discussões acerca da segurança nos espaços destinados às práticas de atividades físicas. Apesar de o falecimento nada ter a ver com o ambiente, praticantes da musculação ficaram receosos após o fato. Especialistas no assunto explicaram as regras de funcionamento das academias, condutas prévias, assim como os equipamentos necessários para garantir mais segurança na hora de malhar.

Segundo a presidente do Sindac-DF, Thais Yeleni Ferreira, no DF, cerca de 400 mil pessoas frequentam espaços de atividade física registrados no sindicato. De acordo com ela, a capital tem uma academia para cada quatro mil habitantes, proporção superior à do eixo Rio-São Paulo, que conta com uma para cada oito mil. O último levantamento do sindicato, de 2022, aponta que, no DF, há 2.436 empresas de atividades físicas, incluindo academias, escolas de dança e natação.

Para se certificar de que os exercícios serão executados com segurança, Thais Yeleni indica que é preciso verificar, primeiramente, se os professores têm registro no CREF. "Isso garante que o profissional realmente tem formação. Também é importante estar atento se haverá alguém orientando de perto para que, caso haja uma intercorrência, consiga atuar prontamente e fazer as primeiras intervenções", aconselhou.

Na academia Runway, no Sudoeste, todos os profissionais, dos recepcionistas aos personais, têm curso de primeiros socorros. Além disso, é exigido que os clientes disponibilizem o contato de alguém de confiança para casos de emergências. Celma Alves, 51 anos, gestora financeira do local, explicou que, no espaço, cada personal trabalha com um oxímetro no bolso e conta com um esfigmomanômetro para medir pressão. "A gente monitora, inclusive, quem vem pela primeira vez. Esse é um procedimento padrão adotado para entender o perfil do cliente. Quando dá alteração, ele é aconselhado a procurar um médico", contou Celma.

A empresária Sandra Ribeiro, 49, é aluna da academia. A formação dos profissionais em primeiros socorros a deixa totalmente tranquila. "Desde antes da pandemia, eles aferem pressão e oxigenação. Houve casos de alunos chegarem passando mal e, depois de monitorados, serem encaminhados ao hospital e descobrirem princípio de infarto. Acho esse cuidado importante", avaliou.

Itens de segurança

A presidente do Sindac-DF sinalizou que pisos antiderrapantes, suportes e travas de segurança em pesos livres e máquinas, kit de primeiros socorros, funcionários especializados em primeiros socorros e segurança contra incêndio são itens básicos para que o estabelecimento tenha autorização para funcionar. "Em relação aos primeiros socorros, o básico sempre tem, mas o indicado é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, que são extremamente capacitados", disse.

José Ribamar Cavalcante, 27 anos, escolheu treinar na Hit! Assessoria Esportiva, localizada no Guará II, por ser uma academia com atendimento personalizado. Segundo ele, é uma forma de afastar os riscos de lesões. "Antes da matrícula, eu procuro saber se é uma academia confiável, com bons profissionais, e reparo se os equipamentos são novos, porque é importante para não correr o risco de acidentes", contou.

Grávida de dois meses, Amanda Zani, 32, treina no mesmo espaço. "É importante ter, ao meu ver, profissionais habilitados para saber lidar com uma grávida, que não pode fazer alguns exercícios e exige mais atenção à frequência cardíaca; gosto daqui porque eles adaptam os exercícios e ficam de olho", disse.

A personal Ieda dos Santos, 43, trabalha no ramo há duas décadas. Para ela, é fundamental haver, sobretudo, capacitação. "Seguro é ter um telefone disponível para chamar o Samu. A capacitação que acho que o profissional deve ter é superficial, é difícil falar isso, mas o personal é treinado para o atendimento básico, manobra de massagem e mobilização", opinou.

Lázaro Fernandes de Miranda, cardiologista do Hospital Santa Lúcia e especialista em medicina do esporte, destacou que é essencial realizar avaliação prévia antes de iniciar as atividades. "Ela visa detectar condições de risco manifestas e/ou latentes, potencialmente causadoras de lamentáveis acidentes. O ideal é que se realize precocemente, na infância, com intuito de diagnosticar cardiopatias congênitas e do desenvolvimento, adequando, assim, atividade física cabível", sugeriu.

O especialista alertou que, durante a prática, é preciso ter atenção ao surgimento de cansaço inusitado, dor no peito esquerdo, falta de ar, palpitações, tonturas, sensação de desmaio e palidez. Essas situações devem ser imediatamente avaliadas por equipes de emergência devidamente equipadas para diagnosticar emergências cardioneurovasculares e tratá-las."

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado





O que diz a Lei?

A capital conta com uma lei distrital, desde 1998, alterada em 2015 (nº 5.555, de 6 de novembro de 2015) que estabelece regras para o funcionamento de espaços que oferecem atividades físicas.

Segundo o decreto, interessados com idade inferior a 18 anos precisam apresentar autorização por escrito do pai ou responsável; aqueles que têm entre 15 e 69 anos devem preencher o Questionário de Prontidão para Atividade Física – PAR-Q, que é renovável a cada 12 meses; Os que tiverem a partir de 70 anos devem apresentar atestado de aptidão para prática de atividade física, também renovável a cada 12 meses, no qual deve constar, obrigatoriamente, o nome completo do médico, seu número no Conselho Regional de Medicina – CRM, e eventuais observações relativas às especificidades de cada caso concreto.

Equipamentos essenciais

- Pisos antiderrapantes;

- Suportes e travas de segurança em pesos livres e máquinas;

- Caixa de primeiros socorros;

- Funcionários especializados em primeiros socorros e segurança contra incêndio