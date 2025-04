Dona de Hilux que "resgatou" suspeito de matar casal é presa no Gama

A proprietária da Hilux branca que aparece nas imagens dando apoio e fuga ao suspeito de envolvimento na morte de um casal foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PMDF), na tarde desta segunda-feira (21/4). O crime ocorreu nesta madrugada e as vítimas, Walisson Matheus Fagundes, 27 anos, e Thais Cristinnie Lopes, 24, foram encontradas dentro de uma Hilux prata, na Ponte Alta Norte do Gama.



A mulher suspeita de participação no crime é Isabella Cristina Mendonça, moradora de Ceilândia. Segundo a PM, ela estava escondida em uma chácara na Ponte Alta. As vítimas foram encontradas mortas e com marcas de tiros dentro de uma Hilux prata, nesta madrugada. Câmeras de segurança de uma via registraram o momento em que um homem suspeito de envolvimento no assassinato do casal é “resgatado” por uma Hilux branca.

Nas imagens colhidas pela polícia, registradas por volta das 4h20, a caminhonete prata aparece estacionada em frente a um comércio, em uma calçada. Em seguida, a Hilux branca passa reto na rua, faz a volta, retorna e estaciona em frente à Hilux prata. Nesse momento, um homem e uma mulher descem do carro branco. O condutor da Hilux prata também desce do veículo e os três conversam. Em seguida, o motorista do carro prata entra na caminhonete branca e os três fogem.