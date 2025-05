Ciclista morre após ser atropelado na Estrutural; motorista prestou socorro

Atendimento do CBMDF - (crédito: CBMDF/Reprodução)

Um ciclista, que ainda não teve a identidade confirmada, foi atropelado e morreu na manhã deste sábado (3/5). O homem, que aparentava estar na casa dos 50 anos, pedalava na Via Estrutural, sentido Plano Piloto, quando foi atingido.

O acidente aconteceu por volta das 7h20, em frente ao Setor de Carga e Garagem do SIA, no Guará. O motorista, um homem de 47 anos que dirigia um Chevrolet Meriva prata, parou para prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, mas não tem detalhes da dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foi acionada para a apuração dos fatos.