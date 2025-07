Capivaras são atropeladas por carreta no Lago Sul; 13 morrem

O Batalhão de Polícia Militar foi acionado, no início da manhã desta quinta-feira (10/07), para atender a uma ocorrência de atropelamento animal. Segundo a corporação, o solicitante informou que uma carreta de grande porte, ainda não identificada, teria atropelado um grupo de capivaras silvestres, que transitava pela região.

Ao chegarem ao local, foram encontradas 13 capivaras mortas no local. Um filhote foi encontrado ainda com sinais vitais e imediatamente resgatado pela equipe e encaminhado ao Hospital Veterinário Público de Brasília (HFaus). Lá o animal recebeu os primeiros atendimentos e permanece sob cuidados.

O Batalhão Ambiental explica que a região do Lago Sul, cercada por áreas verdes e margens do Lago Paranoá, é habitat natural de diversas espécies silvestres. A corporação ainda esclarece que com o crescimento urbano desordenado, aliado à imprudência no trânsito, amplia os casos de atropelamentos de fauna. Dessa forma, o equilíbrio ambiental do DF entra em risco.

A corporação ainda reforça à população a importância da direção consciente, especialmente em áreas de preservação ambiental. Medidas como reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e estar atento à fauna local ajudam a salvar vidas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Aguarde mais informações. Matéria em atualização.