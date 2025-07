Adolescente de 15 anos está desaparecida na Asa Norte; pais pedem ajuda

Uma garota desapareceu por volta de 12h desta terça-feira (15/7), na Asa Norte. Laila Garcez de Vasconcelos, de 15 anos, deixou a casa da mãe, Fabiana do Carmo Garcez, na SQN 212, e não foi mais vista desde então.

Segundo familiares, a menina, estudante do Colégio Ideal, na 916 Norte, saiu de casa sem avisar ninguém. Nenhum dos contatos que tanto a mãe quanto o pai, Adirson Vasconcelos Júnior, relacionados à família e amigos, tem notícias do paradeiro da menina.

Em rápida entrevista ao Correio, o pai relata forte preocupação sobre o paradeiro da filha. "Não se sabe o que pode acontecer na rua. A preocupação é grande, pois tem muito malandro. Espero que a situação se resolva logo, e que ela esteja em algum lugar, e resolva aparecer", relata. "Quanto mais pessoas souberem, melhor", afirma o pai, que registrou ocorrência na 2ª DP (Asa Norte).

A mãe, em contrapartida, menciona um suposto namorado, que teria feito contato com ela. Durante a entrevista, afirmou que não poderia falar muito por estar no aguardo pelo contato do namorado "a qualquer minuto". "Ela deve estar com ele, sim", diz. O rapaz, contudo, ainda não foi identificado.