Menina de 15 anos desaparecida na Asa Norte é encontrada

Desaparecida na Asa Norte no começo da tarde desta terça-feira (15/7), a menina de 15 anos cujo paradeiro era desconhecido foi encontrada, segundo a família informou ao Correio.

Por volta das 19h desta terça-feira, o pai da adolescente, Adirson Vasconcelos Júnior, informou que a menina já está com os familiares. No entanto, não há mais informações sobre o estado de saúde dela ou o motivo do desaparecimento.

Segundo os familiares, a menina saiu do colégio onde estuda, na 916 Norte, sem avisar ninguém. Ela não respondeu as tentativas de contato dos pais, familiares e amigos.

Em entrevista ao Correio, o pai informou ter registrado ocorrência pelo desaparecimento na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Saiba Mais Cidades DF Letícia Sabatella e Paulo Braga levam 'Voz e Piano' para Teatro Sarah

Letícia Sabatella e Paulo Braga levam 'Voz e Piano' para Teatro Sarah Cidades DF Levantamento atualizado mostra que DF tem 41 mil armas nas mãos de CACs

Levantamento atualizado mostra que DF tem 41 mil armas nas mãos de CACs Cidades DF Vídeo: pastor é procurado, acusado de estuprar virtualmente menina de 13 anos

Vídeo: pastor é procurado, acusado de estuprar virtualmente menina de 13 anos Cidades DF Desastre em Padre Bernardo: remoção do lixo começa na próxima segunda (21/7)

Desastre em Padre Bernardo: remoção do lixo começa na próxima segunda (21/7) Cidades DF Polícia Militar captura carretas com mais de R$ 1 milhão em produtos

Polícia Militar captura carretas com mais de R$ 1 milhão em produtos Cidades DF Adolescente de 15 anos está desaparecida na Asa Norte; pais pedem ajuda