ANISTIA

PEC da Anistia: DF tem cinco votos favoráveis e três contrários

Urgência da medida foi aprovada na Câmara por 311 a 164; parlamentares do DF seguiram orientação das bancadas

Bancada do DF na Câmara dos Deputados em setembro de 2025: Alberto Fraga, Bia Kicis, Érika Kokay, Fred Linhares, Julio César Ribeiro, Professor Reginaldo Veras, Rafael Prudente e Rodrigo Rollemberg - (crédito: Câmara dos Deputados/Reprodução)
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira (17/9), a urgência do projeto que concede anistia a envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A medida, de autoria do Republicanos, teve ampla adesão dos partidos de direita e alcançou 311 votos a favor, 163 contrários e sete abstenções. No Distrito Federal, que conta com oito representantes na casa legislativa, o placar repetiu a votação do texto-base da PEC da Blindagem, com cinco votos a favor e três contrários. 

Os deputados do DF seguiram a orientação e a maioria dos partidos que representam. Enquanto os representantes do PL, Republicanos e MDB foram favoráveis, PT, PV e PSB votaram contra. 

Veja como votou cada parlamentar do DF

  • Alberto Fraga (PL-DF) – A favor
  • Bia Kicis (PL-DF) – A favor
  • Erika Kokay (PT-DF) – Contra
  • Fred Linhares (Republicanos-DF) – A favor
  • Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) – A favor
  • Prof. Reginaldo Veras (PV-DF) – Contra
  • Rafael Prudente (MDB-DF) – A favor
  • Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) – Contra


Nas redes sociais, a deputado Erika Kokay repudiou a aprovação. A parlamentar esteve junto à bancada do PT, liderada por Lindbergh Farias (PT-RJ), em mobilização contra o projeto. “Ao aprovar a urgência do PL da Anistia, a extrema direita mostra que a lei só importa quando lhes convém. É um ataque à justiça, à memória e à democracia. O Brasil não esquecerá este escárnio”, escreveu a representante. 

 
 
 
A deputada Bia Kicis, aliada próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses por participação na trama golpista, comemorou o resultado. “Nós vamos com tudo para a anistia”, declarou. Nas redes sociais, a parlamentar compartilhou momento em que o grupo político faz oração à espera do resultado da votação.

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 18/09/2025 12:00
