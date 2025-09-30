Diretora de Redação do Correio vence prêmio de jornalistas mais admirados do país na categoria Áudio e Texto

A diretora de redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, foi a primeira colocada na categoria “Áudio e Texto” do prêmio 100+ Admirados Jornalistas Brasileiros de 2025, organizada pela plataforma Jornalistas&Cia. A premiação ocorreu na noite de segunda-feira (29/9), em São Paulo.

Ana Dubeux, nascida em Recife, dedicou o prêmio aos jornalistas nordestinos e colegas de redação. “Em homenagem a todas as mulheres nordestinas, jornalistas nordestinas, e também às mulheres que, como eu, têm mais mais de 60 anos e estão dentro das redações, batalhando e transformando a nossa realidade, mudando uma história que antes a gente não conseguia enxergar”, declarou.



Confira o discurso de Ana Dubeux na entrega do prêmio:

A premiação, organizada pela plataforma Jornalistas&Cia, homenageia os profissionais de imprensa que mais se destacaram ao longo da carreira. Este ano, foram mais de 2,3 mil indicações. Desses, 236 jornalistas foram selecionados para a última etapa de votação, que elegeu os 100 mais admirados.

Editora-chefe do Correio desde 2003, Ana também já atuou como repórter, subeditora, editora-executiva, chefe de reportagem e colunista. Ela já recebeu os prêmios Ayrton Senna, em 2006; Esso, em 2005, 2011 e 2012; CNT de Jornalismo, em 2012; e Troféu Mulher Imprensa, em 2005, 2006 e 2013.

Outros dez profissionais da imprensa concorreram na categoria “Áudio e Texto”. O jornalista Caco Barcellos, da Rede Globo, foi o destaque da noite, premiado como o Mais Admirado Jornalista Brasileiro.