Adolescente é perseguido e espancado por cinco jovens na Asa Norte

Um adolescente foi perseguido e espancado por um grupo de cinco jovens, armados com facas e barras de ferro, nas proximidades da Prefeitura da 410 Norte, na tarde desta sexta-feira (03/10).

A ação do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 3º Batalhão da PMDF resultou na localização e prisão dos suspeitos, que foram encontrados em um apartamento na 212 Norte. Todos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente.

De acordo com a corporação, uma faca utilizada nas agressões foi apreendida. A ocorrência, que começou como uma briga generalizada, foi controlada pela intervenção policial, que assegurou o atendimento ao adolescente agredido. Não há informações sobre o estado atual de saúde dele.

