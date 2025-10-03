InícioCidades DF
Adolescente é perseguido e espancado por cinco jovens na Asa Norte

Os suspeitos foram encontrados em um apartamento na 212 Norte. Todos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente

Dois estudantes mascarados emboscaram e agrediram um colega - (crédito: Caio Gomez/cb/d.a press)
Dois estudantes mascarados emboscaram e agrediram um colega

Um adolescente foi perseguido e espancado por um grupo de cinco jovens, armados com facas e barras de ferro, nas proximidades da Prefeitura da 410 Norte, na tarde desta sexta-feira (03/10). 

A ação do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 3º Batalhão da PMDF resultou na localização e prisão dos suspeitos, que foram encontrados em um apartamento na 212 Norte. Todos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente.

De acordo com a corporação, uma faca utilizada nas agressões foi apreendida. A ocorrência, que começou como uma briga generalizada, foi controlada pela intervenção policial, que assegurou o atendimento ao adolescente agredido. Não há informações sobre o estado atual de saúde dele.

Aguarde mais informações

 

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 03/10/2025 17:13
