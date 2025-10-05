InícioCidades DF
Obituário: 32 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno neste domingo; veja a lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 5 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Neste domingo (5/10) foram sepultadas e cremadas 32 pessoas no DF e Entorno - (crédito: Kev por Pixabay)
Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (05/10):

Cemitério Campo da Esperança

  • Hariston Moura Marreiros, 50 anos
  • Adolfo Fernandes de Souza, 83 anos
  • Bras Barbosa Coelho, 63 anos
  • Cimar Barbosa, 80 anos
  • Maria da Conceição Fernandes (cinzas), 83 anos
  • Eli de Souza, 78 anos
  • Eliana de Andrade Santos, 51 anos
  • Geraldo da Mota Bastos, 69 anos
  • Jesumar Teixeira, 58 anos
  • Maria Lindea Barbosa Silva, 88 anos 
  • Pedro Gonçalo, 64 anos
  • Raimundo Leite de Oliveira, 70 anos
  • Rejane Souza Sérgio, 56 anos
  • Themistocles Martins de Souza e Rocha, 86 anos

Taguatinga

  • Diego Valdivino da Silva, 32 anos
  • Francisco Alves Figueiredo, 10 anos
  • Jamilda Waldomira Teixeira, 89 anos
  • João Batista da Silva, 72 anos
  • José Ferreira de Matos, 73 anos
  • Maria Eurides de Oliveira de Figueiredo, 68 anos
  • Sesostre Martins Arruda, 91 anos
  • Waldir Alves Ribeiro, 83 anos
  • Wisler Soares Marques, 43 anos

Gama

  • Jucara de Sousa Silva, 48 anos
  • Paulino Venâncio Da Silva, 74 anos

Planaltina

  • Maridalva Rita de Oliveira, 58 anos

Sobradinho

  • Aury Moura Silva, 98 anos
  • Francisca da Silva Sousa, 60 anos

Jardim Metropolitano

  • Altino Rosa Rodrigues, 58 anos
  • Sérgio Adriano Conserva de Paulo, 53 anos
  • Josué Leopoldino Menezes, 22 anos
  • Elca de Castro e Melo, 86 anos (cremação)

 

