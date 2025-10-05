Obituário: 32 pessoas foram sepultadas no DF e Entorno neste domingo; veja a lista

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (05/10):
Cemitério Campo da Esperança
- Hariston Moura Marreiros, 50 anos
- Adolfo Fernandes de Souza, 83 anos
- Bras Barbosa Coelho, 63 anos
- Cimar Barbosa, 80 anos
- Maria da Conceição Fernandes (cinzas), 83 anos
- Eli de Souza, 78 anos
- Eliana de Andrade Santos, 51 anos
- Geraldo da Mota Bastos, 69 anos
- Jesumar Teixeira, 58 anos
- Maria Lindea Barbosa Silva, 88 anos
- Pedro Gonçalo, 64 anos
- Raimundo Leite de Oliveira, 70 anos
- Rejane Souza Sérgio, 56 anos
- Themistocles Martins de Souza e Rocha, 86 anos
Taguatinga
- Diego Valdivino da Silva, 32 anos
- Francisco Alves Figueiredo, 10 anos
- Jamilda Waldomira Teixeira, 89 anos
- João Batista da Silva, 72 anos
- José Ferreira de Matos, 73 anos
- Maria Eurides de Oliveira de Figueiredo, 68 anos
- Sesostre Martins Arruda, 91 anos
- Waldir Alves Ribeiro, 83 anos
- Wisler Soares Marques, 43 anos
Gama
- Jucara de Sousa Silva, 48 anos
- Paulino Venâncio Da Silva, 74 anos
Planaltina
- Maridalva Rita de Oliveira, 58 anos
Sobradinho
- Aury Moura Silva, 98 anos
- Francisca da Silva Sousa, 60 anos
Jardim Metropolitano
- Altino Rosa Rodrigues, 58 anos
- Sérgio Adriano Conserva de Paulo, 53 anos
- Josué Leopoldino Menezes, 22 anos
- Elca de Castro e Melo, 86 anos (cremação)
postado em 05/10/2025 22:01