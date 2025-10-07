Jovem de 19 anos é assassinada em Planaltina; dois homens são detidos

Dois homens foram detidos e encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), responsável pela investigação - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma jovem de 19 anos foi morta na manhã desta terça-feira (7) no Condomínio Mestre D’Armas 2, em Planaltina. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu por volta das 6h50.

Dois homens foram detidos e encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), responsável pela investigação. A motivação do crime ainda não foi informada.

Equipes da perícia estão no local para realizar os levantamentos iniciais. O caso é tratado como feminicídio.

Onde pedir ajuda

Ligue 190:Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197:Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180:Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

