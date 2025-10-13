Obituário: 36 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta segunda

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (13/10):
Campo da Esperança
Agamenon Carneiro de Aguiar, 76 anos
Alzinete Lopes Alves, 67 anos
Antonia de Sousa Silva, 86 anos
Claudia Almeida Alves, 58 anos
Douglas Farias de Freitas, 29 anos
Edna Maria Araujo Oliveira, 81 anos
Eliane Nascimento de Sousa, 67 anos
Emival Almeida dos Santos, 74 anos
Francisco das Chagas Campos Saraiva, 85 anos
Gabriela do Monte Marques Silva, 21 anos
Helena Maria Rodrigues, 99 anos
Josefa Maria de Oliveira, 83 anos
Paulo Henrique de Medeiros Silva, 32 anos
Raimundo Nonato Alves, 65 anos
Rosa Maria Dezem Ribeiro, menos de 1 ano
Sonia Maria Reis Bastos, 83 anos
Walta Maria Santos da Silva, 87 anos
Taguatinga
Antonia Maria da Costa Monteiro, 61 anos
Danuza da Silva Muniz, 45 anos
Filipe Nunes da Silva, 32 anos
Francisco José da Costa Oliveira, 61 anos
José Rodrigues Neto, 80 anos
Josefa Maria dos Santos, 60 anos
Josefino José do Bomfim, 85 anos
Matheus de Sousa Fortes, 22 anos
Osvaldina Francisca da Silva, 88 anos
Gama
Edna Rodrigues Bispo dos Santos, 58 anos
Felipe Soares da Silva, 27 anos
Planaltina
Eliza Andrade Fernandes Leal, menos de 1 ano
Maria Deusa Neves dos Santos, 59 anos
Maria Jose Luisa de Oliveira, 96 anos
Brazlândia
Ivani Antonia de Melo, 62 anos
Joana Maria de Souza, 78 anos
Sobradinho
Raimundo Nonato dos Santos, 56 anos
Jardim Metropolitano
Rykelme Luiz Xavier Braga, 1 ano
Ademir Carlos Gasparini, 60 anos (cremação)