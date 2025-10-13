Obituário: 36 pessoas foram sepultadas no DF e no Entorno nesta segunda

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os dias, o Correio Braziliense publica os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (13/10):

Campo da Esperança

Agamenon Carneiro de Aguiar, 76 anos

Alzinete Lopes Alves, 67 anos

Antonia de Sousa Silva, 86 anos

Claudia Almeida Alves, 58 anos

Douglas Farias de Freitas, 29 anos

Edna Maria Araujo Oliveira, 81 anos

Eliane Nascimento de Sousa, 67 anos

Emival Almeida dos Santos, 74 anos

Francisco das Chagas Campos Saraiva, 85 anos

Gabriela do Monte Marques Silva, 21 anos

Helena Maria Rodrigues, 99 anos

Josefa Maria de Oliveira, 83 anos

Paulo Henrique de Medeiros Silva, 32 anos

Raimundo Nonato Alves, 65 anos

Rosa Maria Dezem Ribeiro, menos de 1 ano

Sonia Maria Reis Bastos, 83 anos

Walta Maria Santos da Silva, 87 anos

Taguatinga

Antonia Maria da Costa Monteiro, 61 anos

Danuza da Silva Muniz, 45 anos

Filipe Nunes da Silva, 32 anos

Francisco José da Costa Oliveira, 61 anos

José Rodrigues Neto, 80 anos

Josefa Maria dos Santos, 60 anos

Josefino José do Bomfim, 85 anos

Matheus de Sousa Fortes, 22 anos

Osvaldina Francisca da Silva, 88 anos

Gama

Edna Rodrigues Bispo dos Santos, 58 anos

Felipe Soares da Silva, 27 anos

Planaltina

Eliza Andrade Fernandes Leal, menos de 1 ano

Maria Deusa Neves dos Santos, 59 anos

Maria Jose Luisa de Oliveira, 96 anos

Brazlândia

Ivani Antonia de Melo, 62 anos

Joana Maria de Souza, 78 anos

Sobradinho

Raimundo Nonato dos Santos, 56 anos

Jardim Metropolitano

Rykelme Luiz Xavier Braga, 1 ano

Ademir Carlos Gasparini, 60 anos (cremação)