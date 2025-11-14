InícioCidades DF
Barbárie

Homem é preso em Ceilândia suspeito de estuprar e matar a filha de 7 meses

Crime ocorreu em Santo Antônio do Descoberto (GO). A menina foi levada a uma UPA em estado gravíssimo, mas não resistiu e morreu. Suspeito foi preso horas após o crime, trabalhando em uma obra, em Ceilândia. Mãe da vítima também foi detida

O provável autor do crime está detido em uma delegacia de Águas Lindas
O provável autor do crime está detido em uma delegacia de Águas Lindas - (crédito: Folha SAD/Divulgação)

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (14/11), pelo 10ª Batalhão de Polícia Militar, suspeito de estuprar e matar a própria filha, de 7 meses, na casa da família, em Santo Antônio do Descoberto (GO). 

O crime teria acontecido na madrugada de quinta-feira (13/11). Pela manhã, após supostamente abusar da filha, o homem saiu de casa para trabalhar, em Ceilândia. A mãe pediu uma viagem de aplicativo para levar a criança a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Samambaia. A menina deu entrada na UPA em estado gravíssimo. Mesmo com intervenção médica, ela não resistiu e morreu.

Por volta das 11h, o motorista de aplicativo que transportou a mãe e a criança para a UPA acionou a PMDF na DF-180. A unidade de saúde constatou os sinais de violência sexual. Após a denúncia, militares do 10° Batalhão de Polícia Militar começaram as buscas pelo suspeito.

O homem foi encontrado trabalhando em uma obra. A mãe, que não se pronunciou, foi detida e levada para uma delegacia, em Samambaia. O suspeito está detido em uma delegacia, em Santo Antônio do Descoberto.

Por Luiz Fellipe Alves e Darcianne Diogo
postado em 14/11/2025 20:43
