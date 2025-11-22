Regiões de Samambaia e Plano Pilote ficam sem energia neste sábado (22/11)

Da manhã até o início da tarde deste sábado (22/11), o fornecimento de energia em regiões de Samambaia e Plano Piloto será interrompido. Durante algumas horas do dia, será realizada manutenção da rede.

Das 9h às 15h as regiões QR 311, QR 313, QN 311 e QN 309 de Samambaia ficarão sem energia Já no Plano Piloto, a interrupção do serviço acontece das 8h30 às 14h30 na SQSW 103, CLSW 103 e EQSW 103/104.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.