Polícia do DF desarticula esquema de golpes em vendas de eletrodomésticos

A 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) deflagrou na madrugada desta quarta-feira (3/12) a Operação Kryos para desarticular um esquema de estelionato eletrônico que lesou moradores do DF e de outros estados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a investigação, um homem de 24 anos, residente em Goiás, é apontado como responsável por fraudes envolvendo a falsa venda de eletrodomésticos em plataformas digitais. As vítimas eram atraídas por anúncios com preços abaixo do mercado e, após efetuarem o pagamento, não recebiam os produtos.

De acordo com a polícia, após a primeira transferência, o investigado voltava a entrar em contato com as vítimas fingindo ser um transportador e exigia o pagamento de uma taxa adicional de entrega, ampliando o prejuízo financeiro.

A apuração indicou que o suspeito utilizava diversas contas de WhatsApp registradas em nomes de terceiros e alterava frequentemente os números de telefone para dificultar o rastreamento. Os valores pagos pelas vítimas eram direcionados a contas bancárias de terceiros, estratégia usada, segundo a polícia, para ocultar a origem do dinheiro.

Leia também: Cafeteria na Asa Norte promove fusão entre exposição e garimpo



O suspeito foi identificado por meio da análise de dados telemáticos e vínculos entre dispositivos e números utilizados nos golpes. Com base nas provas reunidas, a Justiça do DF autorizou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e o bloqueio de valores ligados ao esquema.

Leia também: Presos por incêndio da clínica no Paranoá são postos em liberdade



As diligências ocorreram em Aparecida de Goiânia (GO), com apoio da Polícia Civil de Goiás. O investigado poderá responder pelos crimes de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro.