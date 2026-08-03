PSB oficializa nominata com 27 nomes para disputa eleitoral no DF

Legenda aposta em nomes com trajetória na política local - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Além de oficializar a candidatura de Ricardo Cappelli ao Governo do Distrito Federal, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) apresentou, durante a convenção regional realizada nesta segunda-feira (3/8), a nominata de candidatos que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A legenda aposta em nomes com trajetória na política local, na educação e em diferentes segmentos da sociedade para ampliar sua representação nas eleições de 2026.

Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, o partido lançou como principais nomes o ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, o ex-senador Cristovam Buarque e o ex-deputado federal Professor Israel. A chapa também é composta por Dani Freitas, Dani Solta o Verbo, Professor Gadelha, Carla Gehlen, Raquel Medeiros e Wender.

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Para a Câmara Legislativa, o PSB confirmou as candidaturas da deputada distrital Dayse Amarílio, que buscará a reeleição, além de Rodrigo Dias, Sofia Carvalho, Professora Jéssica Motta, Mari Jow, Lenne Evangelista, Nay do Acarajé, Múcio, Raphael Sebba, Fernando Freitas, Bernardo Moreira, Professor Douglas, Pablo Feitosa, Professor Aharom, Bartolomeu "Bartô" Rodrigues, Guilherme Carvalho (EMANAR) e Dennis Web.

Durante a convenção, dirigentes do partido destacaram que a composição das chapas busca reunir lideranças com atuação em áreas como educação, saúde, direitos sociais e movimentos populares. A expectativa da legenda é fortalecer sua bancada tanto no Congresso Nacional quanto na CLDF e dar sustentação política a uma eventual gestão de Ricardo Cappelli no Palácio do Buriti.