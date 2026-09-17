Dono de loja em shopping de Taguatinga é preso por envolvimento com tráfico

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (17/9), pelos agentes da 15ª DP - (crédito: Correio Braziliense)

Um empresário de 38 anos, ligado a um estabelecimento comercial em um shopping de Taguatinga, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (17/9) durante a Operação Supply, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Segundo a investigação, ele estaria envolvido no fornecimento e distribuição de drogas para traficantes que atuavam principalmente em Ceilândia e no Sol Nascente. Na casa do empresário, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie e uma pistola de uso restrito com dois carregadores municiados. Ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Além do empresário, outros dois homens, de 27 e 26 anos, também foram presos em flagrante durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão. Drogas foram encontradas nos endereços ligados aos três investigados. A apuração identificou negociações envolvendo cocaína, maconha do tipo “flor” e outros derivados da cannabis, além de transferências via PIX relacionadas às transações. Veículos que, segundo os investigadores, teriam relação com a atividade ilícita também foram apreendidos.

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A investigação começou após a prisão em flagrante de um suspeito de tráfico. Com autorização judicial, os policiais analisaram o celular apreendido com ele e encontraram conversas sobre a compra e o fornecimento de drogas. A partir das mensagens, os investigadores chegaram a pessoas que estariam abastecendo o traficante e atuando em parceria com ele. O cruzamento das informações com outras diligências levou à identificação dos três alvos da operação.

Segundo a PCDF, os elementos reunidos também indicaram a necessidade de aprofundar a apuração sobre a atividade comercial ligada ao empresário e uma possível relação com recursos provenientes do tráfico. Os materiais e dispositivos eletrônicos apreendidos serão analisados para identificar outros fornecedores, distribuidores, compradores e fluxos financeiros ligados ao grupo.

Os três investigados foram autuados por tráfico de drogas. O empresário também responderá, em tese, por porte ilegal de arma de fogo. A investigação continua para esclarecer a estrutura da rede de abastecimento e a eventual participação de outros envolvidos.