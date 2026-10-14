Correio Braziliense é finalista em duas categorias no Prêmio Engenho

O jornal "Correio Braziliense" conquistou vaga como finalista da 22ª edição do Prêmio Engenho de Comunicação. O veículo concorre em duas frentes da premiação: cobertura de Brasília e veículo do ano, apontada igualmente como melhor veículo. Criado em 2004 com realização da Engenho Comunicação, o evento contempla veículos e profissionais sediados na capital federal que se diferenciam na produção de notícias. A premiação valoriza o trabalho pautado em cinco preceitos essenciais: liberdade de imprensa, ética, transparência, democracia e cidadania.
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Uma comissão julgadora independente selecionou os concorrentes e também definirá os ganhadores. O grupo reúne o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a secretária de Estado do DF Giselle Ferreira e o coordenador acadêmico do curso de Jornalismo do Uniceub, professor Bruno Nalon. O júri inclui ainda a diretora do Espaço Cultural TCU, Elisa Bruno, e a diretora jurídica do Senar, Eliziane Carvalho. A iniciativa conta com patrocínio da Apex Brasil, do Sistema Fibra (Federação das Indústrias de Brasília), do Sistema CNA-Senar e do Sistema Cofeci-Creci.
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Dois encontros marcam a celebração das conquistas na capital do país. Os indicados participam do Jantar dos Finalistas em 20 de outubro, às 20h, na sede do Sistema CNA-Senar. A revelação dos vencedores ocorre durante a Cerimônia de Premiação, agendada para 10 de novembro, às 19h, no Espaço Cultural TCU. O prêmio destaca o exercício jornalístico como promotor do pensamento crítico, fortalecedor da cidadania e instrumento no combate à desinformação.
Nas disputas em que o "Correio Braziliense" concorre, figuram Metrópoles e Record Brasília em Cobertura de Brasília, além de Metrópoles e Poder 360 na categoria Veículo do Ano. A edição também contempla áreas de rádio e TV, abrangendo programas como "Balanço Geral", "Bom Dia DF", "Band News Brasília" e "CBN Brasília". A lista traz concorrentes a Jornalista do Ano, com nomes de Breno Pires, da "Revista Piauí", Rodrigo Rangel, do Platô BR, e Thiago Dominicci, da Agência Pública, além de Mara Régia, homenageada do ano.
FINALISTAS 2026
COBERTURA DE BRASÍLIA
Correio Braziliense
Metrópoles
Record Brasília
ANALISTA DE CONJUNTURA
Ana Flor - Globonews
Basília Rodrigues – SBT News
Rodrigo Orengo – Band Brasília
COLUNISTA
Bela Megale – O Globo
Lilian Tahan - Metrópoles
Roseann Kennedy - Estadão
ÂNCORA DE RÁDIO
Bárbara Lins – Nova Brasil Brasília
Estêvão Damázio – Rádio Metrópoles
Ivan Brandão – BandNews Brasília
PROGRAMA DE RÁDIO
Band News Brasília
CBN Brasília
Conexão Metrópoles
ÂNCORA DE TV
Heraldo Pereira – TV Globo
Kenzô Machida - SBT
Neila Medeiros - Record
PROGRAMA DE TV
Balanço Geral – TV Record
Bom Dia DF – TV Globo
SBT Brasília – SBT
JORNALISTA DO ANO
Breno Pires – Revista Piauí
Rodrigo Rangel – Platô BR
Thiago Dominicci – Agência Pública
VEÍCULO DO ANO
Correio Braziliense
Metrópoles
Poder 360
HOMENAGEM DO ANO
Mara Régia – Rádio Nacional/EBC
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.