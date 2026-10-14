Correio Braziliense é finalista em duas categorias no Prêmio Engenho

O jornal "Correio Braziliense" conquistou vaga como finalista da 22ª edição do Prêmio Engenho de Comunicação. O veículo concorre em duas frentes da premiação: cobertura de Brasília e veículo do ano, apontada igualmente como melhor veículo. Criado em 2004 com realização da Engenho Comunicação, o evento contempla veículos e profissionais sediados na capital federal que se diferenciam na produção de notícias. A premiação valoriza o trabalho pautado em cinco preceitos essenciais: liberdade de imprensa, ética, transparência, democracia e cidadania.

Uma comissão julgadora independente selecionou os concorrentes e também definirá os ganhadores. O grupo reúne o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a secretária de Estado do DF Giselle Ferreira e o coordenador acadêmico do curso de Jornalismo do Uniceub, professor Bruno Nalon. O júri inclui ainda a diretora do Espaço Cultural TCU, Elisa Bruno, e a diretora jurídica do Senar, Eliziane Carvalho. A iniciativa conta com patrocínio da Apex Brasil, do Sistema Fibra (Federação das Indústrias de Brasília), do Sistema CNA-Senar e do Sistema Cofeci-Creci.

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Dois encontros marcam a celebração das conquistas na capital do país. Os indicados participam do Jantar dos Finalistas em 20 de outubro, às 20h, na sede do Sistema CNA-Senar. A revelação dos vencedores ocorre durante a Cerimônia de Premiação, agendada para 10 de novembro, às 19h, no Espaço Cultural TCU. O prêmio destaca o exercício jornalístico como promotor do pensamento crítico, fortalecedor da cidadania e instrumento no combate à desinformação.

Nas disputas em que o "Correio Braziliense" concorre, figuram Metrópoles e Record Brasília em Cobertura de Brasília, além de Metrópoles e Poder 360 na categoria Veículo do Ano. A edição também contempla áreas de rádio e TV, abrangendo programas como "Balanço Geral", "Bom Dia DF", "Band News Brasília" e "CBN Brasília". A lista traz concorrentes a Jornalista do Ano, com nomes de Breno Pires, da "Revista Piauí", Rodrigo Rangel, do Platô BR, e Thiago Dominicci, da Agência Pública, além de Mara Régia, homenageada do ano.

FINALISTAS 2026

COBERTURA DE BRASÍLIA

Correio Braziliense

Metrópoles

Record Brasília

ANALISTA DE CONJUNTURA

Ana Flor - Globonews

Basília Rodrigues – SBT News

Rodrigo Orengo – Band Brasília

COLUNISTA

Bela Megale – O Globo

Lilian Tahan - Metrópoles

Roseann Kennedy - Estadão

ÂNCORA DE RÁDIO

Bárbara Lins – Nova Brasil Brasília

Estêvão Damázio – Rádio Metrópoles

Ivan Brandão – BandNews Brasília

PROGRAMA DE RÁDIO

Band News Brasília

CBN Brasília

Conexão Metrópoles

ÂNCORA DE TV

Heraldo Pereira – TV Globo

Kenzô Machida - SBT

Neila Medeiros - Record

PROGRAMA DE TV

Balanço Geral – TV Record

Bom Dia DF – TV Globo

SBT Brasília – SBT

JORNALISTA DO ANO

Breno Pires – Revista Piauí

Rodrigo Rangel – Platô BR

Thiago Dominicci – Agência Pública

VEÍCULO DO ANO

Correio Braziliense

Metrópoles

Poder 360

HOMENAGEM DO ANO

Mara Régia – Rádio Nacional/EBC

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.