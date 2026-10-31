Tragédia com jovem no DF alerta para armazenamento seguro de armas de fogo

As orientações salientam ainda o papel da conscientização familiar, instruindo os jovens de que artefatos letais não configuram itens recreativos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A recente morte da jovem Byanca de Araújo Leão, de 18 anos, ocorrida por volta das 2h da madrugada deste sábado (31/10), em Sobradinho II, acendeu um alerta definitivo das forças de segurança sobre a extrema importância do armazenamento seguro de armas de fogo em residências.

O caso envolveu o atendimento inicial de uma guarnição do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da PMDF e a posterior ação conjunta da 35ª Delegacia de Polícia (DP) com o policiamento militar, culminando na apreensão de três adolescentes — dois de 16 anos e um de 17 anos — e na localização de quatro armas de fogo na casa de um dos suspeitos, cujo pai é registrado como colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Como o filho do proprietário mantinha acesso ao local onde o armamento ficava guardado, a tragédia reforça a necessidade urgente de cautela rigorosa para prevenir acidentes domésticos e impedir o acesso indevido por menores de idade ou terceiros não autorizados. A Polícia Civil (PCDF) investiga se o tiro na cabeça da vítima foi acidental ou se configura feminicídio consumado, conforme registrado na ocorrência preliminar.

Orientações de segurança e prevenção

Diante do ocorrido, a PMDF destacou ao Correio a relevância de protocolos rígidos para a prevenção de ocorrências trágicas no ambiente doméstico. “As forças de segurança reforçam a extrema importância da guarda responsável e do armazenamento seguro de armas de fogo acauteladas ou de propriedade particular em residências, visando prevenir acidentes domésticos e o acesso indevido por menores de idade ou terceiros não autorizados”, afirmou, em nota, ao ressaltar a necessidade de isolamento físico dos armamentos.

A determinação principal exige que toda arma de fogo seja guardada em local seguro, trancado e inacessível a crianças e adolescentes, priorizando o uso de cofres, caixas fortes ou armários trancados com chave ou senha.

Além disso, orienta-se a separação obrigatória entre o armamento e a munição, criando uma barreira adicional contra disparos acidentais, bem como a instalação de dispositivos de trancamento, a exemplo de travas de gatilho ou cabos de segurança que impedem o manuseio e o carregamento imediato do equipamento.

As orientações salientam ainda o papel da conscientização familiar, instruindo os jovens de que artefatos letais não configuram itens recreativos. “Orientar a família de que arma não é brinquedo e que, ao avistar um armamento em qualquer circunstância, a criança ou o adolescente não deve tocá-lo e deve avisar imediatamente a um adulto responsável”, pontuou a corporação ao frisar a relevância do diálogo contínuo de prevenção dentro dos lares.

Leia também: Motoristas ficam feridas após colisão entre carros e moto em Planaltina

Sob a perspectiva jurídica, a inobservância das normas de segurança sujeita o proprietário ou possuidor da arma à responsabilização penal e administrativa pelo crime de omissão de cautela, enquadrado no Artigo 13 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

O dispositivo legal penaliza quem deixa de tomar as precauções necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo sob sua posse ou propriedade. No episódio de Sobradinho II, as quatro armas apreendidas na residência do CAC foram recolhidas pelas autoridades e serão submetidas à perícia técnica para averiguar se algum dos artefatos foi a fonte do disparo fatal que tirou a vida de Byanca.