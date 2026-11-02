Dia de Finados é marcado por homenagens no cemitério de Taguatinga

O Cemitério de Taguatinga recebe brasilienses que visitam entes queridos nesta segunda-feira (2/11), Dia de Finados. A data, dedicada à memória dos mortos, movimenta o local com pessoas que levam flores, velas ou foram apenas aliviar a saudade daqueles que já não estão mais aqui.

As irmãs Rosemeri de Almeida Vieira, 59 anos, Lúcia de Almeida Silva, 61, e Maria Aparecida de Almeida, 63, mantêm a tradição de visitar o cemitério de Taguatinga no Dia de Finados. Elas vão ao local todos os anos para homenagear familiares, entre eles a mãe, o pai, uma sobrinha e um sobrinho. “Nem todos da família visitam, mas nós, irmãs, todo ano a gente vem”, contou Rosemeri.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Católicas, as três explicam que a visita é um momento de oração pelos parentes que morreram. “A gente acredita na Igreja triunfante. Nós rezamos pelos mortos porque eles estão na Igreja padecente, e nós estamos na Igreja peregrina. A gente tem que rezar por eles para que alcancem a glória eterna, se estiverem no purgatório”, afirmou Lúcia. A família morava em Taguatinga Sul e os parentes foram sepultados na cidade.

Trânsito

Para auxiliar no fluxo de pessoas durante as visitas, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fez alterações no trânsito nas proximidades dos cemitérios. Em Taguatinga Norte, na Avenida Hélio Prates, nas proximidades do Cemitério São Francisco de Assis. Até segunda-feira, o estacionamento em frente ao cemitério será destinado ao embarque e desembarque de passageiros. Parte do espaço também será reservada para vendedores ambulantes.

No Setor H Norte, próximo à entrada do cemitério, haverá interdições para implantar sentido único de circulação, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito. De sábado a segunda-feira, agentes vão auxiliar a travessia de pedestres e controlar o tráfego em pontos fixos e durante o patrulhamento na região.