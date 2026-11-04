Polícia desmantela grupo investigado por fraudes bancárias milionárias

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quarta-feira (4/11), a terceira fase da Operação Zero Trust, que tem como alvo um grupo criminoso investigado por fraudes bancárias que causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão, com esquema que envolve o aliciamento de gerentes e funcionários de instituições financeiras, além da participação de hackers. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão, no Distrito Federal e na Bahia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com as investigações iniciadas em setembro de 2025, o grupo utilizava acessos privilegiados aos sistemas bancários para realizar transações fraudulentas, com a atuação de operadores e beneficiários dos valores desviados. Os investigados também empregavam ferramentas capazes de capturar informações e credenciais de acesso, o que compromete a segurança dos sistemas bancários.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia. Além dos materiais utilizados nos crimes, a PCDF prendeu os investigados, que poderão responder pelos crimes de peculato, fraude eletrônica, invasão de dispositivo informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Segundo a PCDF, as fraudes financeiras poderiam gerar prejuízos superiores a R$ 500 milhões ao sistema financeiro. A ação contou com apoio da Polícia Civil da Bahia (PCBA).
*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado
Saiba Mais
- Cidades DF DF não tem vacina contra mpox e pede ao Ministério da Saúde
- Cidades DF Furão é resgatado pelos bombeiros em uma casa na Estrutural
- Cidades DF Mulher morre atropelada por motociclista sem habilitação no Recanto das Emas
- Cidades DF Vacina contra influenza é liberada para todas as idades no DF
- Cidades DF Queda de galhos de árvore deixa quadra sem energia no Cruzeiro Velho
- Cidades DF DF soma 425 casos de mpox desde 2022; oito foram confirmados em outubro deste ano