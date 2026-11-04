Polícia desmantela grupo investigado por fraudes bancárias milionárias

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quarta-feira (4/11), a terceira fase da Operação Zero Trust, que tem como alvo um grupo criminoso investigado por fraudes bancárias que causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão, com esquema que envolve o aliciamento de gerentes e funcionários de instituições financeiras, além da participação de hackers. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão, no Distrito Federal e na Bahia.

De acordo com as investigações iniciadas em setembro de 2025, o grupo utilizava acessos privilegiados aos sistemas bancários para realizar transações fraudulentas, com a atuação de operadores e beneficiários dos valores desviados. Os investigados também empregavam ferramentas capazes de capturar informações e credenciais de acesso, o que compromete a segurança dos sistemas bancários.

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Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia. Além dos materiais utilizados nos crimes, a PCDF prendeu os investigados, que poderão responder pelos crimes de peculato, fraude eletrônica, invasão de dispositivo informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a PCDF, as fraudes financeiras poderiam gerar prejuízos superiores a R$ 500 milhões ao sistema financeiro. A ação contou com apoio da Polícia Civil da Bahia (PCBA).

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado



