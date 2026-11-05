Vídeo. População impede que enxurrada arrastasse ciclista em Taguatinga

Um ciclista quase foi arrastado pelas fortes chuvas, na manhã desta quinta-feira (5/11), em Taguatinga Norte. O caso ocorreu na QNF 1, próximo ao Senai. O homem foi auxiliado por pessoas que passavam pela região no momento.
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A tempestade também causou alagamentos em outras regiões de Taguatinga. Próximo à Feira Permanente da região administrativa, na QNL, um carro caiu em um buraco no asfalto por volta de 12h15. Uma pessoa que estava no veículo precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
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Veja vídeo do momento em que ciclista é auxiliado por populares:
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postado em 05/11/2026 15:05