Motociclista morre após colidir com caminhão na subida do Colorado

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão no Grande Colorado, sentido Sobradinho, na noite de terça-feira (10/11). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três viaturas foram mobilizadas para o socorro.

No local, os socorristas se depararam com a motocicleta no chão e o homem em parada cardiorrespiratória. Apesar do início imediato do protocolo clínico de reanimação cardiopulmonar, o homem morreu.

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A perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada e a Polícia Militar (PMDF) foi mobilizada para apoio no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do ocorrido.