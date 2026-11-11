InícioCidades DF
ÓBITO NO TRÂNSITO

Motociclista morre após colidir com caminhão na subida do Colorado

Segundo o CBMDF, o homem foi encontrado pelos militares em parada cardiorrespiratória e, apesar do início imediato do protocolo de reanimação, não resistiu

CBMDF mobilizou três viaturas para socorro - (crédito: Divulgação/CBMDF)
CBMDF mobilizou três viaturas para socorro - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão no Grande Colorado, sentido Sobradinho, na noite de terça-feira (10/11). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três viaturas foram mobilizadas para o socorro.  

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No local, os socorristas se depararam com a motocicleta no chão e o homem em parada cardiorrespiratória. Apesar do início imediato do protocolo clínico de reanimação cardiopulmonar, o homem morreu. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada e a Polícia Militar (PMDF) foi mobilizada para apoio no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do ocorrido. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 11/11/2026 09:00
x