Polícia Civil investiga grupo estelionatário que fazia venda fraudulenta

Grupo estelionatário que realizou venda fraudulenta em apartamentos de Taguatinga Norte para ao menos cinco pessoas é alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). A operação policial intitulada como “Chave Falsa” teve início nesta quinta-feira (12/11).
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As investigações começaram após as vítimas registrarem ocorrências relatando que compraram imóveis em dois edifícios na Quadra Norte H (QNH) 9, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, e os perdendo por ordem judiciais. De acordo com as vítimas, os apartamentos estavam sendo penhorados, iam a leilão ou eram objetos em disputa judicial, e o esquema só foi descoberto pelas vítimas após o pagamento.
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Segundo relato de uma das prejudicadas em um dos casos, a compradora havia acabado de reformar o apartamento e foi surpreendida por uma ordem judicial que devolveu a posse do imóvel ao legítimo proprietário e a despejou.
Até o momento foram identificadas cinco vítimas. Os pagamentos eram feitos via Pix e, em alguns casos, também com entrega de veículos. É estimado que elas tenham sofrido prejuízo total de R$ 285 mil.
De acordo com as apurações feitas pela PCDF, quatro indivíduos estão envolvidos no golpe e o processo de para vender os imóveis consistia em se apresentarem como proprietários ou intermediários dos apartamentos.
Eles chegavam a ir a cartórios de notas para passar a titularidade de posse do apartamento para outras pessoas. As análises dos selos notariais mostraram que o grupo simulava vendas sucessivas dos imóveis entre os próprios membros, às vezes na mesma data, para dar aparência de legalidade aos negócios antes de vendê-los a terceiros de boa-fé.
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Os investigados possuem antecedentes por crimes da mesma natureza, como estelionato imobiliário, esbulho possessório, invasão de imóveis e falsificação de documentos. Segundo os registros, eles agiam em diferentes regiões do DF, mas com o mesmo modo de operar.
Nesta operação são cumpridos dois mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em endereços no Recanto das Emas, em Samambaia, em Águas Claras, em Taguatinga e em Ceilândia. A ação também visa ressarcir as vítimas pelas perdas financeiras.
Segundo a PCDF, os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no decorrer da operação.
*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti
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