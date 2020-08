Aposta em repelente

Pesquisadores britânicos descobriram que um produto químico usado em repelentes de insetos pode ajudar a neutralizar o Sars-CoV-2. A substância, chamada citriodiol, foi aplicada diretamente sobre o coronavírus em forma de gota e como uma espécie de pele sintética. Em ambos os casos, foi eficaz. “Em alta concentração, esse composto resultou em uma diminuição significativa dessa cepa de coronavírus”, explicam, em comunicado, cientistas do Ministério da Defesa britânico.

O citriodiol é feito do óleo extraído das folhas e do caule do eucalipto citriodora, que cresce na América do Sul, na África e na Ásia. Pesquisadores sabiam que esse produto químico consegue matar outros tipos de coronavírus. O objetivo, agora,é que as descobertas sirvam de base para outros trabalhos de investigação. “Espera-se que as observações dessa pesquisa possam ser usadas como um trampolim para que outras organizações ampliem e desenvolvam mais estudos para confirmar os dados dessa publicação”, afirmou o grupo.