Fatos científicos da semana

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense



Segunda-feira, 7

Probióticos contra a obesidade infantil

Combinados com uma dieta de redução da ingestão de calorias, os probióticos podem ajudar crianças e adolescentes com obesidade a perderem peso. O efeito foi constatado por pesquisadores da University of Piemonte Orientale, na Itália, e apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Endocrinologia. Eles dividiram 100 voluntários com idade entre 6 e 18 anos em três grupos: um seguiu apenas a dieta restritiva, outro combinou o regime com a suplementação de bifidobactérias e o último juntou a dieta com a ingestão de placebo. A equipe italiana descobriu que os jovens que alteraram a alimentação e tomaram os probióticos tiveram redução na circunferência da cintura, no índice de massa corporal (IMC) e na resistência à insulina. As bifidobactérias fazem parte do microbioma intestinal natural e ajudam na digestão de carboidratos e de fibras alimentares. Agora, a equipe tenta descobrir como usar os probióticos em estratégias personalizadas de perda de peso.