Para celebrar chegada da Primavera, associação promove visita virtual a planetário

Unindo beleza e ciência, os planetários sempre atraíram pessoas de todas as idades para assistirem a verdadeiros espetáculos do universo, sem que fosse preciso ser um astronauta ou ter equipamentos mirabolantes. No entanto, para preservar a saúde de funcionários e visitantes, esses lugares precisaram ser fechados em meio à pandemia do novo coronavírus.

Como alternativa, a Associação Brasileira de Planetários (ABP) promoverá, no próximo dia 22 de setembro, uma live gratuita apresentada por planetaristas profissionais de diferentes regiões do Brasil. A sessão será feita por meio da plataforma Zoom, e transmitida no canal da associação no YouTube. O conteúdo abordado abrangerá desde os movimentos da Terra e as estações do ano, até as constelações e vários outros temas astronômicos e científicos.

O objetivo é aproveitar o Equinócio de Primavera, fenômeno que marca o início da nova estação e ocorrerá no mesmo dia da live, para levar o público a uma verdadeira imersão. O presidente da associação, José Roberto Costa, conta que os planetaristas têm sentido falta da interação com o público: “Diferente do cinema, em um planetário você tem acesso a um conteúdo produzido pelas próprias pessoas que o exibem. A presença e a interação são muito importantes para nós. Por isso, surgiu a ideia de fazermos essa simulação on-line de visita a um planetário”.

Com as atividades escolares presenciais também suspensas, passeios aos planetários com a turma já não podem mais fazer parte do roteiro de crianças e adolescente, que se animavam com as visitas. O conteúdo da live da ABP será, então, direcionado a alunos do Ensino Fundamental 2 ao Ensino Médio, mas qualquer um pode assistir e participar. Nos últimos minutos da transmissão, serão selecionadas perguntas do público para serem respondidas em tempo real pelos profissionais ali presentes.

“A astronomia é uma reconexão com a natureza. Nós vivemos o nosso dia a dia muito ligados às coisas terrestres, mas o que está fora, no espaço, nos influencia o tempo todo. A relação do ser humano com o céu é muito antiga e dependemos dela até hoje. O nosso trabalho busca justamente resgatar essa conexão”, explica o presidente da associação.

A live terá início às 10h (horário de Brasília) e se estenderá até as 10h31, horário do Equinócio. Enquanto isso, todos os ouvintes poderão mandar dúvidas e questões, que serão respondidas nos minutos seguintes ao fenômeno, até as 11h. Para assistir, basta acessar o canal da ABP.

