Facebook planeja óculos inteligente da Ray-Ban para projetos de realidade aumentada

AF Agência France-Presse

(crédito: Estadão/Divulgação)

San Francisco, Estados Unidos - O Facebook anunciou nesta quarta-feira (16) que planeja lançar seus próprios óculos inteligentes no ano que vem. O acessório se conectaria a smartphones, sendo parte de um acordo com a gigannte de óculos EssilorLuxottica.

Os óculos da multinacional de marcas como a Ray-Ban, anunciados pelo Facebook para a tecnologia em dispositivos vestíveis, é um passo inicial em um projeto de criação de óculos futuristas que aumentam as visões sobre o mundo real a partir de dados ou gráficos virtuais, de acordo com o CEO da empresa, Mark Zuckerberg.

"Eles serão o próximo passo no caminho para óculos de realidade aumentada, e parecem muito bons também", afirmou Zuckerberg em uma apresentação transmitida durante a abertura de uma conferência de desenvolvedores focada na plataforma de realidade virtual Oculus.

As especificações técnicas dos óculos inteligentes que serão produzidos pela empresa franco-italiana não foram divulgadas.

Zuckerberg explicou que os engenheiros de uma equipe do Projeto Aria estão fazendo experimentos com o acessório inteligente.

A parceria combinará aplicativos e tecnologias do Facebook com marcas da Luxottica, além da tecnologia de lentes Essilor, em óculos inteligentes com acesso à internet para incentivar a conexão entre amigos e familiares.

"Combinando uma marca que é amada e usada por milhões de consumidores ao redor do mundo com a tecnologia que aproximou o mundo, podemos redefinir as expectativas em torno dos wearables", ressaltou Rocco Basilico, diretor de dispositivos vestíveis da Luxottica, em comunicado.

"Estamos abrindo caminho para uma nova geração de produtos destinados a mudar a forma como olhamos o mundo", finalizou.