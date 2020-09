Cães farejadores são treinados para detectar o novo coronavírus

CB Correio Braziliense

Uso do olfato de cães para detectar outras doenças, como alguns tipos de tumor, já era pesquisado antes da crise sanitária causada pela covid-19 - (crédito: ANTTI AIMO-KOIVISTO/AFP)

Além auxiliar em resgates e denunciar o tráfico de drogas, os cães farejadores ganharam uma nova função na pandemia. Na Finlândia, esses animais estão sendo treinados para delatar pessoas com covid-19. E, de acordo com os pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Helsinque, os cachorros podem descobrir a presença do novo coronavírus antes mesmo de o doente manifestar sintomas.

Como isso é possível?

Os cientistas acreditam que a doença provoca uma mudança no suor que é imperceptível para os humanos, mas que pode ser sentida pelo olfato aguçados dos cachorros. Assim, os pesquisadores, em parceria com a Wise Nose, organização finlandesa especializada em detecção de cheiros, treinaram dezesseis animais para que pudessem distinguir e alertar os adestradores sobre a presença da covid-19.

Durante os ensaios, diferentes amostras de odor eram apresentadas aos cães. Quando os animais cheiravam o resultado de um teste positivo, os cientistas tocavam uma espécie de campainha. Já quando os cachorros estavam diante da amostra negativa, nada acontecia e passavam para a próxima.

Nos aeroportos, o processo será similar. Ao invés de farejar diretamente os passageiros, como comumente acontece na busca por substâncias ilícitas, os cães irão farejar lenços entregues aos viajantes e depositados numa caixa de coleta. Eles levam apenas dez segundos para saber se uma pessoa está com o novo coronavírus, mas todo o processo dura cerca de um minuto. Por enquanto, a participação na avaliação é voluntária e cada turno tem duração diferente, de acordo com a resistência dos cães.

Caso o resultado seja positivo, o paciente é encaminhado para um teste gratuito feito no próprio aeroporto. A Universidade de Helsinque garante que a confiabilidade do teste beira os 100%. Os testes começaram nesta semana nos aeroportos finlandeses e devem durar quatro meses. A técnica, entretanto, já começou a se espalhar. O Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido anunciou que também deve começar a treinar cães farejadores para reconhecer pessoas com covid-19.