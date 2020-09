Tubo de ensaio

CB Correio Braziliense

Segunda-feira, 21

Homenagem a Chico Science

Um dos mentores do manguebeat, o cantor e compositor Chico Science, morto em 1997, recebeu uma homenagem inusitada de pesquisadores das universidades federais de Pernambuco e do Rio Grande do Sul (UFPE e UFRGS). Em estudos na costa pernambucana, os especialistas detectaram uma espécie de um novo gênero de crustáceos, batizada Chicosciencea pernambucensis. “Desde o primeiro momento surgiu a ideia de homenagear de alguma forma o Chico Science, por ser uma espécie encontrada aqui em Pernambuco. E não só isso, a gente sabe que os crustáceos, em especial os caranguejos, que são parentes dos camarõesm influenciaram muito o manguebeat”, disse o professor da UFPE Alexandre Oliveira de Almeida, que participou do estudo realizado na região de Suape e na Praia dos Carneiros.



Manobra para evitar colisão no espaço

A Estação Espacial Internacional (ISS) teve que fazer uma manobra para evitar uma colisão com restos de um antigo foguete japonês. Foi o terceiro procedimento do tipo este ano, segundo a Nasa, que pediu mais recursos para monitorar o número crescente de objetos na órbita da Terra. Os escombros teriam passado a 1,39 km da estação, de acordo coma agência espacial norte-americana, e a órbita da mesma foi elevada como medida de precaução. Uma cápsula de carga russa (Progress) atracada à ISS impulsionou a estação para cima acionando seus propulsores, durante dois minutos e meio, em operação monitorada pelas salas de controle russa e americana. Os tripulantes da estação, dois russos e um americano, tiveram que permanecer temporariamente na parte russa da ISS, para poderem realizar uma evacuação urgente na cápsula Soyuz se fosse necessário.



Cérebro prejudicado

Em um artigo publicado na Brain Sciences, pesquisadores da UniSA e da Deakin University, na Austrália,mostram que a plasticidade cerebral é prejudicada em pessoas obesas, tornando menos provável que elas aprendam novas tarefas ou se lembrem de coisas novas caso sofram derrame ou lesão cerebral. Usando uma série de experimentos envolvendo estimulação magnética transcraniana, os pesquisadores constataram que a plasticidade do cérebro — capacidade do órgão de encontrar novos caminhos para se organizar — foi prejudicada no grupo de pessoas com índice de massa corporal acima de 29,9. O mesmo não ocorreu nos participantes com peso normal. A obesidade está associada a uma série de efeitos adversos à saúde, incluindo um maior risco de doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos e demência. Os pesquisadores australianos ainda não sabem explicar o mecanismo por trás do prejuízo cerebral, mas destacam que essa é mais uma razão para os 650 milhões de pessoas com obesidade tentarem emagrecer.

Fósseis de mastodonte colombiano

crédito: AFP

Em busca de ouro, mineiros encontraram outro tesouro na Colômbia: os restos fósseis de um mastodonte que desapareceu há pelo menos 10 mil anos. O esqueleto está completo, intacto e integrado à uma rocha, o que, segundo especialistas, significa que seria o maior encontrado até agora no país. Como essa espécie desaparecida de mamíferos locomovia-se em manadas, é provável que mais restos sejam encontrados, informou a assessoria de imprensa da Corporação Autônoma Regional Risaralda (Carder) à agência France-Presse. Os restos mortais foram encontrados por mineiros que exploravam um sumidouro de 20 metros de profundidade, no Cânion Cauca, no município de Quinchía. Eles conseguiram remover de 10 a 12 ossos do animal, incluindo uma presa de 1,10m de comprimento, antes que as autoridades locais suspendessem a escavação devido ao interesse científico da descoberta.

Rata Magawa é premiada por coragem

crédito: Handout/AFP

Especialista em detectar minas terrestres no Camboja, Magawa, uma rata gigante africana, foi premiada com uma medalha de ouro pela associação veterinária britânica PDSA, que todo ano recompensa um animal por sua coragem. Geralmente, os condecorados são cachorros e gatos, o que diferencia a premiação deste ano. Treinada pela ONG belga Apopo, Magawa, de incompletos 6 anos, pode se orgulhar. Ao longo de sua carreira, descobriu 39 minas antipessoais e 28 vestígios de explosivos, tornando-se o mais eficaz dos roedores usados por esta associação. Com seu trabalho, Magawa limpou quase 141 mil metros quadrados de terra em minas, o equivalente a 20 campos de futebol. A associação britânica a recompensou por sua “coragem e devoção ao dever” com uma versão em miniatura de sua medalha de ouro (foto), considerada o equivalente animal da Cruz de Jorge, a principal condecoração civil concedida no Reino Unido