Projeto descartado

O Instituto Pasteur da França anunciou, ontem, ter desistido do seu principal projeto de vacina anticovid, após primeiros testes considerados decepcionantes. “As respostas imunológicas induzidas foram inferiores às observadas em pessoas curadas de uma infecção natural e aquelas observadas com vacinas licenciadas”, justificou. O projeto baseava-se na vacina contra o sarampo adaptada para combater o Sars-CoV-2. Para concebê-la e distribuí-la, o prestigioso instituto de pesquisa francês fez parceria com o laboratório MSD (nome usado pelo grupo americano Merck fora dos Estados Unidos e Canadá).