Confira, em tempo real, quantos brasileiros foram vacinados em seu estado

CB Correio Braziliense

(crédito: VacinaBrasil/reprodução)

Qual estado recebeu mais vacinas e qual tem a maior parcela da população já imunizada? Perguntas como essa são respondidas em poucos cliques na plataforma VacinaBrasil, criada por pesquisadores brasileiros da Universidade de Rice, no Texas (EUA). Com lógica e visual semelhantes ao do monitor de covid-19 da Universidade John Hopkins, acessada em todo o mundo, eles criaram um painel de visualização que expõe, estado por estado, o andamento diário de cada unidade federativa brasileira, incluindo as doses destinadas e o ranking do andamento da ação.

Entre as visualizações, é possível verificar que o Distrito Federal ocupa a terceira posição entre os estados que mais vacinaram o contingente a cada 100 mil habitantes, atrás apenas de Mato Grosso do Sul e Roraima.

De acordo com os membros da equipe Ualas Barreto Rohrer, Bruno Sousa e Wesley Costa do Laboratório de Estudos Espaciais da Universidade, essa ferramenta é atualizada automaticamente a cada segundo, facilitando um maior controle da logística, além de permitir que cada cidadão acompanhe a evolução dos trabalhos de vacinação em seu estado para um melhor planejamento individual. Os dados dependem da velocidade de atualização de cada secretaria de saúde estadual.