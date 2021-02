Tubo de ensaio Fatos científicos da semana

CB Correio Braziliense



Segunda-feira, 1º/2

Turismo espacial da SpaceX em 2021

Por meio de um comunicado, a SpaceX anunciou que planeja lançar sua primeira missão de turismo espacial no quarto trimestre deste ano. A missão, chamada Inspiration4, será realizada com o foguete reutilizável Falcon 9 da empresa aeroespacial americana, que pertence ao bilionário Elon Musk (foto). A nave será lançada a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A bordo estará Jared Isaacman, fundador e chefe da Shift4 Payments, que vai doar os três assentos ao lado do seu na cápsula Dragon para “indivíduos do público em geral, cuja identidade será anunciada nas próximas semanas”, segundo o informe. O site Inspiration4.com foi criado para que as pessoas possam se inscrever e competir por esses lugares. O concurso está aberto a residentes dos Estados Unidos acima dos 18 anos. Há duas categorias de assentos disponíveis: “generosidade”, que exige uma doação à Fundação São Judas, que atua no combate às doenças infantis; e “prosperidade”, que pode ser obtido com o compartilhamento de uma história empreendedora.



Terça-feira, 2

Barulho de carros afeta comportamento de aves

O ruído do tráfego de automóveis inibe as habilidades cognitivas dos passaros diamante mandarim (ou diamante zebra), podendo ameaçar a capacidade dessas aves de se adaptarem ao ambiente, de acordo com estudo publicado na revista Proceedings of the Royal Society. A publicação lembra que, em humanos, a poluição sonora pode afetar o desempenho intelectual, como foi demonstrado em crianças matriculadas em escolas próximas a aeroportos. Segundo cientistas, o barulho do trânsito afeta, particularmente, pássaros com cérebros altamente desenvolvidos e cujas habilidades cognitivas são essenciais para a orientação. Para se certificar disso, uma equipe da Pacif University, no estado americano de Oregon, dividiu os diamantes mandarim em grupos e os submeteu a vários testes. Ns aves expostas ao ruído, a capacidade de aprendizagem foi drasticamente impactada.



Quarta-feira, 3

Múmias egípcias com língua de ouro

Uma missão arqueológica encontrou, no Egito, múmias com línguas de ouro datadas de cerca de 2 mil anos. “A missão descobriu 16 tumbas esculpidas na rocha (...) no templo de Taposiris Magna, a oeste de Alexandria”, anunciou, em nota, o ministério egípcio das Antiguidades em nota, informando tratar-se de uma técnica muito usada no período grego e romano. Segundo os especialistas, essa seria uma prática “para garantir que pudessem falar na vida após a morte”. Duas múmias chamaram a atenção dos cientistas. A primeira preserva faixas e partes da cartonagem — camadas de linho coladas, estucadas e pintadas que circundam a múmia — adornadas com a efígie de Osíris, o deus dos mortos. A outra ostenta uma coroa enfeitada com chifres e uma cobra na frente, além de um colar com pingente em forma de cabeça de falcão, representando o deus faraônico Hórus, filho de Ísis e Osíris. A missão tem escavado a oeste de Alexandria por vários anos para tentar encontrar a tumba da lendária Rainha Cleópatra.



Quinta-feira, 4

Saguis se escondem para ouvir conversas alheias

Assim como acontece com os humanos, os saguis-de-tufo-branco (Callithrix jacchus) , pequenos macacos com tufos de pelos nos dois lados do crânio e nativos do Brasil, escutam conversas alheias escondidos. Foi o que concluiu um estudo publicado na revista Science Advances. O comportamento dos saguis foi pesquisado por uma equipe chefiada por Rahel Brugger, da Universidade de Zurique (UZH). Os especialistas colocaram para 21 animais adultos, nascidos em cativeiro, gravações de outro indivíduo supostamente escondido e do sexo oposto, fazendo oferecimentos de comida ou respondendo agressivamente às reclamações dos filhotes. Como controle, reproduziram vídeos em que se ouvia um único indivíduo. Os saguis só responderam às gravações combinadas e não individuais, o que indica que entendiam quando conversas reais estavam ocorrendo.



Sexta-feira, 5

Marte, pelos chineses

A sonda espacial chinesa Tianwen-1, que se dirige a Marte, enviou sua primeira imagem do planeta à agência espacial nacional (CNSA). A nave não tripulada, lançada no fim de julho, deve se aproximar de Marte em 10 de fevereiro. A primeira foto recebida por Pequim parece mostrar um conjunto gasoso e o que parecem ser crateras. A imagem, em preto e branco, foi tirada a cerca de 2,2 milhões de quilômetros de distância, de acordo com a agência espacial chinesa e mostra Valles Marineris (cânions próximos ao equador do planeta vermelho), Schiaparelli (uma vasta cratera) e a planície de Acidalia Planitia, especifica a CNSA. Tianwen-1 é composta por três elementos: um orbitador (que irá girar em torno do astro), um módulo de pouso e um robô de controle remoto com rodas (encarregado de analisar o solo). O robô contido na sonda será implantado em Marte em maio. Pesando mais de 200kg, ele é equipado com quatro painéis solares e deverá funcionar por três meses, realizando análises de solo, tirando fotos e tentando avança