Hoje é dia: há 25 anos, computador vencia Kasparov no xadrez

Entre os fatos de destaque desta semana, completam-se 25 anos da primeira vitória de um computador no xadrez contra o russo Garry Kasparov. Há dez anos, no Egito, caía o ditador Hosni Mubarak durante a Primavera Árabe. E, nas ondas sonoras, ainda hoje ecoa a incomparável voz de Cauby Peixoto, que completaria 90 anos no próximo dia 10. A semana termina com a comemoração do Dia Mundial do Rádio (13).

O domingo (7) desta semana começa com o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Representantes de diferentes etnias indígenas lembram que a luta traçada é tanto por bens essenciais - água e terra - quanto pela garantia da existência dos próprios povos.

"A água é a veia da mãe Terra, é o sangue da mãe Terra, é quem dá pulso e quem dá vida", relata Júnior Xukuru, que mora na Reserva Indígena Recanto dos Encantados, em entrevista à Agência Brasil em 2018.

Dois anos de a data ser instituída pela Lei nº 11.696 de 12 de junho de 2008, a Agência Brasil também noticiava o debate sobre o projeto que tramitava no Senado.

Xeque-mate, Kasparov

Era 10 de fevereiro de 1996. Jogando com as peças brancas, um computador alimentado com pouco conhecimento sobre xadrez ganhava uma partida, pela primeira vez, sobre o campeão mundial Garry Kasparov. Mas não era uma máquina qualquer, e sim o supercomputador Deep Blue, da IBM, que conseguia avaliar e examinar 200 milhões de jogadas por segundo. Kasparov gastava um segundo para avaliar três jogadas.

Ainda assim, o jogador russo ganhou a rodada de seis partidas com um placar de 4 a 2 para o único humano da mesa. No ano seguinte, ele foi derrotado por um Deep Blue melhorado. Em 2003, Kasparov voltava a jogar contra outra máquina, o Deep Junior.

A volta do boêmio Cauby Peixoto

"Voltei, pra rever os amigos que um dia / Eu deixei a chorar de alegria / Me acompanha o meu violão".

A letra de A Volta do Boêmio pode ser um aviso de que o cantor fluminense Cauby Peixoto continua presente na memória popular. No próximo dia 10, ele completaria 90 anos de vida, mas já faz cinco anos da morte de Cauby, um dos mais versáteis cantores da música brasileira.

Por falar em rádios, onde Cauby sempre fazia sucesso dentro e fora dos estúdios da Rádio Nacional, no dia 13 é comemorado mundialmente o Dia Mundial do Rádio. Em 2011, as associações de rádios do mundo, lideradas pela Espanha, solicitaram à Organização das Nações Unidas que o dia 13 de fevereiro se tornasse o Dia Mundial do Rádio. Esta data foi escolhida por ter sido o dia de criação da Rádio das Nações Unidas, em 1946. Desde então, comemora-se esse meio de comunicação capaz e manter uma forte conexão e interação com os ouvintes:

Primavera Árabe no Egito





Uma série de protestos em vários países do Oriente Médio e Norte da África provocou a queda de presidentes e ditadores na região. Essa movimentação ganhou o nome de Primavera Árabe e teve como marco a renúncia de Hosni Mubarak, no dia 11 de fevereiro, após 18 dias de protestos no Egito. Mubarak esteve 30 anos no poder até ser obrigado a ser abandonar a Presidência em decorrência do levante popular. Ele morreu em 25 de fevereiro de 2020 com 91 anos.

