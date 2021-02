Sonda emirati 'Esperança' manda sua primeira imagem de Marte

Dubai, Emirados Árabes Unidos - A sonda "Esperança" dos Emirados Árabes Unidos enviou sua primeira imagem de Marte, alguns dias depois de entrar com sucesso na órbita do planeta vermelho, anunciou a agência espacial nacional neste domingo (14).

"A Missão Marte dos Emirados Árabes Unidos captou a imagem do maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, emergindo à luz do sol na primeira hora da manhã", disse um comunicado.

A imagem foi captada a uma altitude de 24.700 km sobre a superfície marciana na quarta-feira passada, no dia seguinte ao que a sonda se instalou na órbita de Marte, continua o comunicado.

O xeique Mohamed bin Rashid Al-Maktum, primeiro-ministro emirati e governador de Dubai, compartilhou a imagem em cor em um tuíte.

?? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ?????? ?????? .. ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ???????



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF