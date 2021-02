Vacina da Pfizer é 85% eficaz após duas semanas com apenas uma dose

AF Agência France-Presse

(crédito: Luis ROBAYO / AFP)

A primeira dose da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNtech é 85% eficaz duas a quatro semanas após sua administração, segundo um estudo da revista científica The Lancet realizado com os profissionais de saúde do maior hospital de Israel.

O país lançou em 19 de dezembro uma grande campanha de vacinação contra a covid-19 após um acordo com a Pfizer que permitiu Israel obter rapidamente milhões de doses em troca de fornecer dados biomédicos sobre o efeito da vacina.

Até agora 4,23 milhões de israelenses (47% da população) receberam ao menos a primeira dose da vacina - deles, 2,85 milhões (32%) já tiveram a segunda dose necessária -, segundo o ministério da Saúde.

Recentes estudos israelenses estabeleceram em 95% a eficácia da vacina uma semana depois da segunda dose e este novo estudo do hospital Sheba, localizado perto de Tel-Aviv, a considera 85% eficaz entre duas e quatro semanas após a primeira dose.

"De duas a quatro semanas depois da (primeira) dose, já existe um forte índice de eficácia, com uma redução de 85% dos casos sintomáticos", resumiu Gili Regev-Yochay, co-autora deste estudo, em uma conversa na internet com a imprensa.

Apesar desta vacina Pfizer/BioNtech demonstrar sua eficácia para reduzir o número de casos sintomáticos de covid-19, a "grande, grande pergunta" ainda é saber se reduz também a transmissão do vírus, afirmou Regev-Yochay.

"Estamos trabalhando nisso (...) e esperamos ter boas notícias em breve", acrescentou.