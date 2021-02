Confira as primeiras fotos coloridas de Marte enviadas pelo Perseverance

RN Ronayre Nunes

(crédito: NASA/JPL-Caltech)

Após o Perseverance ter deixado o Planeta Terra em 30 de julho de 2020 e finalmente pousar em Marte nesta quinta-feira (18/2), a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) liberou nesta sexta-feira (19/2) as primeiras imagens coloridas do Planeta Vermelho feitas pelo robô. Tem fotos do horizonte de Marte, do próprio Perseverance pousando e do terreno arenoso do local.



Segundo a Nasa, o Perseverance pousou em uma cratera chamada Jezero (que já abrigou água há bilhões de anos). O robô, que conta com 19 câmeras, ficará no Planeta Vermelho por dois anos e coletará amostras, observará o terreno do local e tentará transformar dióxido de carbono em oxigênio. O plano é tentar viabilizar uma forma de levar astronautas a Marte no futuro.



Confira as imagens