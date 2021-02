Nasa divulga primeiro vídeo do veículo Perseverance em Marte

A Nasa, agência espacial americana, divulgou nesta segunda-feira (22/2) o primeiro áudio de Marte, um som fraco de vento capturado pelo veículo Perseverance.

A agência também liberou o primeiro vídeo da chegada do veículo-robô no planeta vermelho.

Um microfone não funcionou durante a descida, mas o rover foi capaz de capturar áudio assim que pousou em Marte.

