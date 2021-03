Foguete Starship, da Space X de Elon Musk, completa o pouso, mas explode em seguida

Jonathan Amos - BBC Science Correspondent





A empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, conseguiu realizar o pouso de um de seus protótipos de foguete Starship ao fim de um voo de teste em alta altitude.

O protótipo "Serial Number 10" (SN10) pousou em Boca Chica, no Texas, Estados Unidos. O desfecho foi diferente de seus antecessores SN8 e SN9, que se chocaram contra o solo.

Mas esse não foi o fim da história. O veículo espacial caiu pesadamente sobre as pernas estendidas. Um incêndio então se desenvolveu em torno de sua base e oito minutos depois o SN10 explodiu na plataforma de pouso.

No entanto, o teste foi tido pela SpaceX como encorajador pelo fato de que o protótipo executou com sucesso suas manobras em voo e conseguiu fazer um pouso razoavelmente suave. Esses marcos darão confiança à empresa, à medida que ela avança com o ambicioso projeto.

A SpaceX prevê que as Starships substituam seus foguetes Falcon existentes. Esses veículos realizam missões regulares (com ou sem tripulação) para a agência espacial dos EUA (Nasa), as Forças Armadas dos EUA e outras empresas comerciais.

Mas o CEO da SpaceX, Elon Musk, diz que a nova nave de 50 metros de altura fará tudo isso em maior escala e de modo melhor, orbitando satélites e transportando passageiros, tanto ao redor da Terra quanto para destinos como a Lua e Marte.

Ele inclusive prometeu uma excursão lunar em 2023 ao bilionário do varejo de moda online japonês Yusaku Maezawa.

Maezawa viajará em uma nave estelar com outros oito indivíduos, e abriu inscrições para qualquer um que possa estar interessado em ingressar em sua aventura "dearMoon".

O teste de alta altitude de quarta-feira foi muito parecido com os voos de protótipos anteriores.

SPACEX O veículo chega à plataforma. Momentos depois, explodiu

O SN10, sem tripulantes, deixou sua base de lançamento e subiu verticalmente com o impulso de três motores Raptor com queima de metano. Essas unidades de força desligaram em sequência, quando a altura alvo de cerca de 10 km (6,2 milhas) foi se aproximando, com o veículo então se inclinando na horizontal para retornar ao solo.

Esta descida de barriga para baixo, controlada por grandes abas nas extremidades do veículo, tem o objetivo de simular como futuras Starships operacionais irão retornar à atmosfera da Terra a partir da órbita, com uma grande área de superfície na direção do deslocamento para diminuir a velocidade.

Pouco antes de chegar à superfície, o veículo deve fazer a transição de volta para uma configuração de cauda para baixo. Os SN8 e SN9 não conseguiram. Ambos deixaram de adotar a orientação correta e reduzir a velocidade.

O SN10, no entanto, acertou, desacelerando rapidamente e pousando em uma base de concreto. Uma grande contribuição para o sucesso foi, sem dúvida, a decisão desta vez de reacender os três Raptors antes do pouso, garantindo que pelo menos dois motores estivessem disponíveis para fornecer o impulso de frenagem necessário.

"A terceira vez é um encanto", disse John Insprucker, o comentarista do webcast da SpaceX.

Mas nem tudo foi perfeito. O SN10 estava pousando. Suas pernas implantadas na aterrissagem pareciam ter entrado em colapso. Enquanto mangueiras de água tentaram apagar um incêndio na base do veículo, ele de repente saltou para cima e explodiu.

SPACEX Ilustração de aterrissagem na Lua: Starship compete para levar astronautas à Lua

A SpaceX já tem outros protótipos em várias fases de montagem em Boca Chica, que vão até o SN19 atualmente.

O Starship eventualmente será lançada em cima de um booster chamado Super Heavy. Isso também está em construção em Boca Chica. Ele pode contar com 28 Raptors, produzindo mais de 70 meganewtons de empuxo, quase o dobro do poderoso foguete Apollo Saturn 5, que enviou homens à Lua.

Reuters Yusaku Maezawa está procurando participantes para sua jornada

Quando combinadas, as duas partes do novo sistema da SpaceX (Starship e Super Heavy) terão cerca de 120m de altura na plataforma de lançamento.

Os dois elementos estão sendo projetados para serem totalmente reutilizáveis, proporcionando retornos propulsivos ao final de cada missão.

A SpaceX tem expectativa de que a Starship possa estar envolvida no retorno da Nasa à Lua nesta década. A Starship está atualmente competindo com uma série de outras empresas aeroespaciais para fornecer um sistema de pouso para levar os astronautas até a superfície lunar.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!