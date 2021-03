Confira os sons de Marte captados pela sonda Perseverance, da Nasa

BBC Vídeos

A sonda Perseverance, da Nasa, pousou em Marte em 18 de fevereiro e, desde então, vem enviando informações que está auxiliando os cientistas a compreenderem algumas características do Planeta Vermelho.

Entre elas, estão sons, como o ruído que vem do choque entre as rodas de metal do equipamento e a superfície marciana, que dá indícios de quão rígidas são as rochas que compõem o solo do planeta.

A sonda também gravou o som do vento e registrou imagens detalhadas do solo de Marte que, juntas dão um panorama impressionante da cratera de Jezero.

Com o material descoberto pela Perseverance, os cientistas esperam ter mais dicas sobre a possível existência de vida pregressa no planeta.