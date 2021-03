Tubo de ensaio - Fatos científicos da semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Egyptian Ministry of Antiquities/AFP )

» Segunda-feira, 15

Ruínas cristãs do século 5 em oásis do Egito

Novos restos de edifícios cristãos da Antiguidade tardia foram encontrados no deserto ocidental do Egito por um grupo de arquéologos europeus. Segundo o pesquisadores, a descoberta indica uma vida monástica na região no século 5. “A missão franco-norueguesa localizou, em sua terceira campanha de escavação em Tell Ganoub Kasr Al Aguz, no oásis de Al-Bahariya, vários edifícios construídos em basalto, esculpidos em pedra e ladrilho”, destacou um comunicado do ministério egipcio das Antiguidades. São seis setores que abrigam os restos de três igrejas, cujas “paredes exibem grafite e símbolos com conotações coptas”. O chefe da expedição, Victor Ghica, destacou que em 2020 foram encontrados 19 edifícios e uma igreja esculpida em pedra, com inscrições bíblicas em grego.





» Terça-fira, 16

Groenlândia não tinha gelo um milhão de anos atrás

Um novo estudo mostra que a Groenlândia, ao contrário de hoje, foi uma terra sem gelo, provavelmente há um milhão de anos. Essa foi a conclusão dos pesquisadores após a descoberta de fósseis de plantas em amostras glaciais esquecidas por décadas e encontradas, por acaso, em um freezer em Copenhague. “Nos núcleos de gelo, conseguimos identificar musgos, galhos e folhas inteiras perfeitamente preservadas, vegetação que pode ser encontrada no litoral sul da Groenlândia, mas também na tundra ou na floresta boreal”, afirma Dorthe Dahl Jensen, professora de climatologia da Universidade de Copenhague e coautora do estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy (Pnas). O material foi obtido, em 1966, na área em que está Camp Century, uma base americana construída na vasta ilha sob o pretexto de pesquisas climáticas, onde 600 ogivas nucleares foram armazenadas durante a Guerra Fria.



» Quarta-feira, 17

Ave australiana está perdendo o canto

Cientistas descobriram um sinal inusitado de que um pássaro comum na Austrália corre risco de extinção. O Anthochaera phrygia está perdendo a capacidade de cantar, o que reduz as possibilidades de acasalamento. A ave é conhecida pela complexa variedade de tonalidades em seu canto. A habilidade, porém, se simplifica quando ela deixa de viver em habitats populosos. De acordo com a equipe da Universidade Nacional, em torno de 12% da população masculina passou a reproduzir apenas sons de outras espécies. Com isso, os filhotes podem não aprender os chamados de acasalamento. “Essa falta de habilidade para se comunicar com a própria espécie não tem precedentes no mundo animal”, afirma Dejan Stojanovic, coautor do estudo, divulgado na revista Proceedings of the Royal Society B.

» Quinta-feira, 18

Nasa comemora teste com foguete

A Nasa deu mais um passo rumo à missão de retorno à Lua, prevista para 2024. Foi concluído “com sucesso” um teste com motores do foguete Space Launch System (SLS), que levará astronautas ao satélite. O teste era necessário para colher dados sobre o comportamento do SLS durante operações críticas, como acelerar os motores para cima e para baixo. Anteriormente, o foguete havia apresentado problemas em uma simulação parecida. Agora, os quatro motores foram acionados simultaneamente por oito minutos, produzindo o equivalente a 7,1 milhões de newtons, segundo a Nasa. “Os aplausos dizem muito sobre como a equipe se sente”, comentou Bill Wrobel, funcionário responsável pelo procedimento.[