Primeira tentativa de voar com helicóptero em Marte será feita em abril

AF Agência France-Presse

(crédito: NASA/JPL-Caltech)

A Nasa fará uma primeira tentativa de voo de um dispositivo motorizado em outro planeta no início de abril, quando testará o helicóptero Ingenuity em Marte, anunciou a agência espacial dos Estados Unidos nesta terça-feira (23/3).



Por enquanto, este helicóptero ultraleve, semelhante a um grande drone, está dobrado e acoplado à parte inferior do rover Perseverance, que pousou no planeta vermelho no mês passado.

"Nossa melhor estimativa no momento é 8 de abril", revelou Bob Balaram, engenheiro-chefe do Ingenuity, em uma entrevista coletiva sobre a data do evento que será o equivalente ao primeiro voo de uma aeronave na Terra pelos Irmãos Wright em 1903.

No entanto, o dia exato da tentativa de voo ainda pode mudar, esclareceu o engenheiro.

Se o experimento for bem-sucedido, será uma façanha, porque o ar marciano tem uma densidade equivalente a apenas 1% da atmosfera da Terra.

Espera-se que o primeiro voo seja muito simples: após decolar verticalmente, o helicóptero voará a uma altitude de 3 metros, pairará ali por 30 segundos e fará uma curva antes de pousar no solo novamente.

O dispositivo receberá instruções da Terra algumas horas antes, mas analisará sua posição em relação ao solo durante o próprio voo, tirando 30 fotos por segundo.

A Nasa já determinou o terreno sobre o qual o mini-helicóptero voará, localizado ao norte do local de pouso do rover.

O Perseverance ainda não chegou ao destino, o que "levará mais alguns dias", disse Farah Alibay, chefe de ligação da Nasa entre as equipes encarregadas do veículo e do helicóptero.

O Ingenuity será posicionado no local preciso de lançamento antes de ser desacoplado do rover, que então se distanciará dele.

Assim que o helicóptero estiver a uma distância segura do Perseverance, o rover deve se mover cerca de cinco metros para não obscurecê-lo, o que levará aproximadamente 25 horas. O helicóptero precisará do sol para abastecer de energia seus painéis solares antes da chegada da gelada noite marciana.

O rover será então posicionado em um ponto de observação para capturar as proezas da nave com suas câmeras. Estão planejados até cinco voos de dificuldade gradual, distribuídos ao longo de um mês.

Composto por quatro pés, um corpo e duas hélices sobrepostas, o Ingenuity pesa apenas 1,8 kg e mede 1,2 metros de largura.

O programa desse helicóptero custou à Nasa cerca de US$ 85 milhões.

No futuro, esses dispositivos podem ser cruciais para a exploração do planeta, sendo capazes de ir onde os rovers não podem, como os desfiladeiros.