Uma dose da Pfizer gera alta proteção

(crédito: Johann Groder/AFP)

Apenas uma dose da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech gerou alta resposta imune em trabalhadores da saúde. O efeito ocorreu independentemente da idade dos imunizados. A boa notícia vem de um consórcio de cientistas britânicos que divulgou uma prévia das análises desse estudo no site da revista especializada The Lancet. O trabalho, que ainda não foi revisado por pares, também mostra que o imunizante gera um nível maior de proteção em pessoas já infectadas pelo novo coronavírus. Os pesquisadores acreditam que os dados reforçam a eficácia da fórmula e a necessidade de proteger toda a população.

“As vacinas são uma parte crucial do nosso roteiro para sair dessa pandemia. Para maximizar o impacto delas, é fundamental que entendamos a biologia subjacente, a forma como induzem imunidade em diferentes grupos de pessoas”, afirma, em comunicado, Paul Moss, pesquisador da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e líder do consórcio de cientistas UK Coronavirus Immunology, que conduziu a investigação.

Nas análises, feitas entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, os pesquisadores avaliaram amostras de sangue de 237 profissionais de saúde e monitoraram a resposta de duas moléculas de defesa do organismo — anticorpos e células T — após a aplicação da primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech. Além da ação expressiva do sistema imune de 99% dos analisados, observou-se que, em pessoas que haviam sido previamente infectadas pelo patógeno da covid-19, as respostas de anticorpos foram 6,8 vezes maiores e as de células T 5,9 vezes maiores, quando comparadas aos não infectados.

Segundo os investigadores, esse fenômeno pode ter ocorrido porque, após receber o imunizante, o organismo de indivíduos já infectados passa a reconhecer mais regiões da proteína spike, a principal molécula do patógeno, responsável pelo ataque ao sistema imune humano. “Embora a resposta à primeira dose do imunizante tenha sido menor em indivíduos virgens de infecção, ela ainda era equivalente ou melhor do que a imunidade em indivíduos previamente infectados antes deles receberem a vacina”, complementa Thushan de Silva, pesquisador da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, e também autor do estudo.

Mais pesquisas

A equipe lembra que a primeira dose da Pfizer, analisada no estudo, e a de outros imunizantes, como o da Oxford/AstraZeneca, oferece bons níveis de proteção. Entretanto, para obter proteção máxima, é vital completar a abordagem. “Ainda é importante que todos sigam as diretrizes anunciadas pelos governantes e especialistas para receber duas doses da vacina, mesmo se achar que já teve covid-19. Ainda assim, precisa passar pelas duas etapas”, enfatiza Paul Klenerman, também autor do estudo e pesquisador da Universidade de Oxford.

Os cientistas adiantam que mais pesquisas poderão ajudar a melhorar a compreensão sobre as respostas imunológicas desencadeadas pelo imunizante a longo prazo. “Trabalhos futuros vão avaliar quanto tempo essas respostas à vacina duram”, afirma Susanna Dunachie, também de Oxford. “Curiosamente, além da resposta imune robusta em todos vacinados, nós descobrimos que a vacinação melhora a amplitude das respostas das células T ao vírus em indivíduos previamente infectados. Em imunologia, essas surpresas são muito boas. Nosso estudo reforça a importância de estudar mais esses dois aspectos.”

99%

dos voluntários vacinados apresentaram ação expressiva do sistema imune

OMS pede doação de imunizantes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um apelo à comunidade internacional para que 10 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19 sejam doadas ao sistema internacional Covax, administrado pela agência das Nações Unidas em conjunto com parceiros. A intenção é distribuir as doações para 20 países que ainda não vacinaram seus grupos prioritários, como profissionais de saúde e idosos.

“Muitos países podem fornecer doses alterando um pouco seus planos de vacinação”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Dez milhões de doses não é muito e está longe de ser suficiente, mas é um começo. Precisaremos de centenas de milhões de doses adicionais nos próximos meses.”

Em janeiro, Ghebreyesus lançou um desafio mundial para que a vacinação dos profissionais da saúde e dos idosos fosse iniciada em todos os países nos primeiros 100 dias de 2021. Até agora, 177 países e territórios conseguiram iniciar a imunização, segundo o diretor-geral da OMS, especialmente graças ao Covax, que distribuiu mais de 32 milhões de vacinas em 61 países.

“Restam apenas 15 dias antes do 100º dia do ano, e 36 países ainda esperam vacinas para começar a imunizar os profissionais da saúde e os idosos”, frisou o líder. “O Covax está disposto a fornecê-las, mas não podemos dar vacinas que não temos.”

Tubo de ensaio Fatos científicos da semana

Segunda-feira, 22

Tatibitati equino

Os cavalos entendem melhor quando se conversa com eles como se fossem bebês, destaca um estudo apresentado na França e publicado na revista científica Animal Cognition. “Os cavalos ficam mais atentos e parecem entender melhor as nossas intenções”, assinala a pesquisa, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Meio ambiente (Inrae) e o Instituto Equestre Francês (IFCE). “Cavaleiros e criadores devem integrar esse método no relacionamento com os cavalos para facilitar a interação diária e melhorar o bem-estar dos animais”, recomenda o Inrae. Para avaliar melhor o impacto dessa linguagem, os etologistas desenvolveram duas séries de testes com 20 cavalos que ainda não haviam sido expostos à “conversa de bebê”. A conclusão foi a de que os animais responderam mais favoravelmente, ficaram mais calmos e interagiram mais com os cavaleiros e tratadores.





Descoberto no Peru mural pré-hispânico

Arqueólogos peruanos descobriram um mural pré-hispânico de 3,2 mil anos de antiguidade em um centro cerimonial que foi parcialmente destruído por agricultores na região de La Libertad, no norte do país. “O mural com a figura de uma aranha com uma faca se encontra em um edifício de aproximadamente 15 metros de diâmetro por 5 metros de altura”, disse o arqueólogo Feren Castillo à agência de notícias France-Presse. A pintura fica sobre um fundo branco, e os desenhos das figuras se destacam pelas cores ocre, amarela, cinza e branca. “Uma das evidências dessa estrutura arqueológica é que sua localização é estratégica por estar perto do rio. A iconografia que estamos observando a olho nu, porque ainda não foram feitas pesquisas, é que foi um templo dedicado às divindades da água”, informou à agência Andina o arqueólogo Régulo Franco, conhecido por encontrar o fardo funerário da Senhora de Cao, considerada uma das mulheres mais poderosas do período pré-hispânico.

Terça-feira, 23

Boom de tecnologias para pessoas com deficiências

As Nações Unidas anunciaram que as inovações destinadas a atenuar situações de deficiência relacionadas a limitações motoras e visuais, entre outras, tiveram um “aumento significativo” e são cada vez mais aplicadas nos artigos de consumo. Segundo um relatório sobre as tendências tecnológicas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), “mais de 1 bilhão de pessoas precisam atualmente de tecnologia assistiva”, um número que vai dobrar na próxima década, à medida que a população envelhece. Apenas uma em cada 10 pessoas no mundo tem, no entanto, acesso aos produtos de apoio que precisa. Para responder a essa demanda, as inovações em tecnologias assistivas vivenciaram um verdadeiro auge, com um crescimento de dois dígitos nos últimos anos, segundo o relatório. Enquanto isso, a convergência entre produtos eletrônicos de consumo e produtos de apoio leva a uma comercialização ainda maior dessas tecnologias, assinala a OMPI. Segundo o documento, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul são os países que geram mais inovação no setor das tecnologias assistivas.





Quarta-feira, 24

Fuligem agrava o risco de câncer pulmonar

Pesquisa do Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica (Inserm) alerta que a poluição do ar por carbono negro — comumente chamado de fuligem e proveniente, principalmente, do tráfego de automóveis — tem relação com o desenvolvimento de câncer de pulmão. “Esse poluente está associado a um aumento de 30% no risco de câncer de pulmão”, declarou à Bénédicte Jacquemin (Inserm-Irset), coautora do estudo. Ela destacou que já se sabia que as partículas finas, PM2,5 (de diâmetro inferior a 2,5 micrômetros) que penetram profundamente nos pulmões, são cancerígenas. “Queríamos saber se existe um efeito cancerígeno do carbono negro independente do das partículas finas totais. Após análises estatísticas, encontramos um efeito do carbono negro e é muito provável que ele seja independente do efeito das partículas totais”, apontou a pesquisadora. O estudo foi publicado na revista internacional Environmental Health Perspectives (EHP).