A vez da vacinação das forças de segurança

DD DARCIANNE DIOGO - LARISSA PASSOS

Começa hoje a primeira etapa de vacinação contra a covid-19 dos profissionais das forças de segurança do Distrito Federal. No total, 2.310 doses serão destinadas aos policiais militares, civis, federais, penais, rodoviários federais, bombeiros, agentes do Departamento de Trânsito (Detran) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), servidores do sistema socioeducativo, da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), do Ministério da Justiça e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Hoje, não haverá vacinação de idosos com 66 anos. A Secretaria de Saúde aguarda mais doses do Ministério da Saúde para dar continuidade à imunização deste público.

Em entrevista ao Correio, o secretário da SSP-DF, delegado Júlio Danilo, afirmou que o critério estabelecido é que, inicialmente, serão vacinados os profissionais que estão na linha de frente, por conta da exposição mais próxima ao risco de contágio e transmissão do vírus, como aqueles envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar e na vigilância das medidas de distanciamento social. A idade também é outro fator determinante para a definição de prioridade.

O Correio elaborou uma tabela com a quantidade de servidores, separados por corporação, que serão imunizados nessa primeira etapa, além dos locais de vacinação (veja Cronograma). Com um efetivo de 9.777 militares, o maior de todas as corporações, a PMDF recebeu um total de 770 doses para a primeira etapa. A vacinação começará pelos mais velhos, de 62 a 50 anos, e ocorrerá, exclusivamente, entre hoje e amanhã, na Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 1 do Núcleo Bandeirante, localizada na 3ª Avenida, Área Especial nº 3.

Em segundo lugar, com 5,9 militares, o Corpo de Bombeiros vacinará 460 servidores entre a manhã de hoje e a tarde de amanhã, a começar pelos mais velhos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) definiu que os 350 policiais civis imunizados serão aqueles que atuam diretamente nas ações sanitárias de combate à pandemia, previamente escalados pelo Departamento de Polícia Circunscricional (DPC), bem como os policiais lotados de forma não eventual nos plantões das delegacias circunstanciais, das unidades das Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA’s 1 e 2), da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam’s 1 e 2) e do Departamento de Polícia Especializada.

Planejamento

Em todas as forças de segurança, há cerca de 30 mil servidores, o que precisaria de, aproximadamente, 60 mil doses para imunizar a todos. O número total só será alcançado com a chegada de novos lotes vindos do Governo Federal. A imunização aos profissionais de segurança foi graças ao envio das 116 mil doses das vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao GDF, na última quinta-feira, sendo que 100 mil são da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e 16 mil da Covishield, desenvolvida pela Universidade Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

Cada corporação definiu a lista de prioridades dos servidores que serão vacinados com base na nota técnica 297/21, do Ministério da Saúde (MS), que leva em consideração a lotação e função exercida e a idade. Em tópicos, o documento ordena a prioridade de vacinação. Em primeiro lugar, aparecem os trabalhadores envolvidos no atendimento ou transporte de pacientes; trabalhadores que atuam nos resgates e atendimento pré-hospitalar; os envolvidos nas ações de vacinação contra a covid-19; nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

Segunda dose

Ao contrário de sábado, que houve uma intensa movimentação de brasilienses nos drive-thrus de vacinação contra a covid-19, ontem o dia foi tranquilo no Estacionamento 3 do Parque da Cidade. O atendimento teve início às 9h e encerrou às 15h30, com baixa demanda de idosos e profissionais da saúde para aplicação da segunda dose.

Em boa parte da manhã, enquanto o Correio esteve no local, havia cerca de 40 veículos na fila, com tempo de espera de até 20 minutos. O advogado Augusto Fidelis, 73 anos, morador da Asa Sul, chegou ao local por volta de 9h30 e foi vacinado rapidamente. “Eu estou tomando a segunda dose muito satisfeito, e parabenizo a equipe pelo trabalho eficiente que eles fizeram. É uma doença que está matando muita gente no Brasil, principalmente”, disse.

A aposentada Maria Madeira Filho, 73 anos, moradora de Taguatinga, também comemorou ao receber a segunda dose da vacina. “Eu estou aliviada, porque o que nós estamos passando é uma preocupação muito grande para todos. Não está pegando só idoso, é todo mundo”, alega. Apesar da tranquilidade, ela afirma que ainda não tem expectativa para o retorno de uma vida normal. “A gente fica atento e assustado por tudo que está acontecendo, mas confiante em Deus que tudo vai mudar”, desabafa.