Confira alguns alimentos para ajudar você a dormir melhor

Dificuldade para dormir é um problema mais comum do que se pode imaginar, podendo acontecer devido inúmeros motivos: estresse, preocupação, transtornos emocionais, entre outras razões. Ingerir determinados alimentos podem auxiliar essas pessoas a terem uma noite de sono muito mais leve e relaxada. Dessa forma, separamos alguns produtos que podem ajudar você a dormir melhor. Confira:

Laticínios

Laticínios são conhecidos por serem a fonte natural do sono, assim com consumir cálcio pode trazer grandes benefícios em sua rotina pré-sono, como reduzir o estresse. O leite costuma ser tradicionalmente ingerido pelas crianças desde cedo e é provável que já tenha proporcionado boas noites relaxadas.

Chá de Camomila

O chá de camomila funciona com efeito calmante, ótimo para ter uma noite tranquila. A camomila, ao ser colocada dentro d’água quente, libera óleos essenciais com propriedades calmantes, antioxidantes e anti-inflamatórias. Além do sono, a erva também ajuda em outras questões do corpo, como a redução de cólicas.

Dessa forma, beber uma xícara de camomila antes de ir para a cama pode ser o que você precisa para relaxar antes do sono.

Aveia

A aveia é um grão que é fonte natural do hormônio que auxilia no ciclo do seu sono, a melatonina. Uma porção de mingau de aveia também é uma opção mais comum para quem não está familiarizado a comer o grão, assim como o biscoito de aveia.