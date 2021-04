Tubo de ensaio - Fatos científicos da semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Observatoire de Paris/AFP)

Segunda-feira, 5

Milhares de crianças órfãs da covid nos EUA

Cerca de 40 mil crianças e adolescentes nos Estados Unidos perderam os pais em decorrência da pandemia da covid-19, alerta uma investigação feita por cientistas americanos e canadenses. Segundo o estudo, publicado na revista Jama Pediatrics, os órfãos estão sujeitos a traumas psicológicos e precisam de apoio imediato. No trabalho, os especialistas usaram um modelo estatístico, verificando que, a cada 13 mortes relacionadas ao coronavírus, uma criança perdeu um dos seus país nos EUA. Por esse método, calcula-se que entre 37,3 mil e 43 mil crianças e adolescentes foram afetadas, entre fevereiro de 2020 e março deste ano. A equipe de pesquisadores estima que 20% das crianças que perderam um dos pais eram negras — importante ressaltar que, do universo de meninos e meninas americanas, apenas 14% são afrodescendentes. Eles alertam que esses órfãos poderão vivenciar um luto prolongado e traumático, além de sofrer futuramente de depressão, baixo nível de escolaridade, insegurança econômica, morte acidental e suicídio.



Terça-feira, 6

Novo vulcão ativo na Patagônia chilena

Geólogos da Universidade do Chile descobriram um novo vulcão ativo na Patagônia chilena, batizado de Grande Mate, devido ao formato da caldeira de cinco quilômetros de diâmetro, semelhante ao recipiente onde se bebe o chimarrão. Considerado ativo por ter menos de 5 mil anos, o vulcão está localizado na falha Liquiñe-Ofqui, 80km a sudoeste da cidade de Coyhaique na região de Aysen e distante cerca de 1,6 mil quilômetros ao sul de Santiago. “A área apresenta uma importante atividade vulcânica, pois é o ponto de encontro das placas Antártica e Nazca com a placa sul-americana. A falha Liquiñe-Ofqui controla onde os vulcões estão localizados na zona sul do Chile na superfície. O Grande mate está no meio da falha”, explicou Gregory De Pascale, autor da publicação na revista Nature. O vulcão é de difícil detecção porque na região costuma nevar 10 meses por ano — ele foi encontrado graças a visitas ao local desde 2015 e de voos de reconhecimento no verão.



Quarta-feira, 7

Telescópio revela juventude de galáxias

O sistema europeu de radiotelescópio Lofar revelou imagens precisas sem precedentes da juventude de dezenas de milhares de galáxias no início do universo. A rede de equipamentos, distribuídos em 10 países europeias, detectou partículas que viajam a velocidades próximas à da luz, aceleradas por eventos como a explosão de supernovas, colisões de aglomerados de galáxias ou a atividade de buracos negros. “O objetivo do projeto é estudar a formação das galáxias e o funcionamento dos buracos negros em seu centro”, explica o astrônomo Cyril Taza, do Observatório de Paris-PSL, à agência de notícias France-Presse. Taza é um dos autores de 14 estudos dedicados a esse conjunto de dados inéditos do Lofar, coletados em uma edição especial da revista Astronomy and Astrophysics. O trabalho se concentrou em um setor do céu setentrional e com longos períodos de exposição, 10 vezes mais longos do que os utilizados para a construção de seu primeiro mapa cósmico, em 2019. “Isso fornece resultados muito mais detalhados. Como quando uma foto é tirada no escuro, quanto mais tempo a imagem fica exposta, detalhes que não são vistos começam a ser detectados”, diz o cientista.



Quinta-feira, 8

Cão-robô, a nova sensação na China

Equipado com detectores, funciona graças à inteligência artificial, que permite “ouvir e ver” no seu entorno, o cão-robô AlphaDog está fazendo sucesso na China. Rápido e obediente, ele não late nem morde. Também nunca deixa surpresas pelo chão. Com esses atributos, uniu duas das maiores paixões dos chineses: animais de estimação e tecnologia. “É como um cachorro de verdade”, resume Ma Jie, diretora de tecnologia da empresa Weilan, com sede em Nanking, criadora do protótipo, que não tem cabeça nem cauda. Com velocidade máxima de 15km/h, AlphaDog é o mais rápido do mercado e suas quatro patas metálicas lhe conferem maior estabilidade do que um cachorro, segundo seus projetistas. O robô caminha livremente em seu ambiente utilizando internet móvel 5G, com um tempo de resposta ultrarrápido. “Ele detecta o atrito e o nível de inclinação do solo para ajustar sua altura e velocidade”, destaca Ma Jie. Desde o lançamento, há um mês, 1,8 mil unidades foram vendidas. Cada um custa 16 mil yuans — em torno de R$ 13,3 mil.



A maior cidade antiga do Egito

Uma missão arqueológica localizou a “maior cidade antiga do Egito”, com mais de 3 mil anos, nas proximidades de Luxor, onde está o Vale dos Reis, ao sul do país. A descoberta foi anunciada pelo egitólogo Zahi Hawass, assinalando que a cidade data do reinado de Amenófis III, que ascendeu ao trono em 1.391 a.C. e morreu em 1.353 a.C., e continuou sendo usada pelo rei Tutancâmon. No local, foram encontrados objetos, como joias e peças de cerâmica com seu selo, que permitiram confirmar a datação, segundo comunicado divulgado pela missão arqueológica. As escavações foram iniciadas em setembro de 2020, entre os templos de Ramsés III e Amenófis III. Betsy Bryan, professora de arte e arqueologia egípcia na Universidade Johns Hopkins, disse tratar-se da “segunda descoberta arqueológica mais importante desde a tumba de Tutancâmon” há quase um século. “As camadas arqueológicas permaneceram intactas por milhares de anos, deixadas pelos antigos residentes como se fosse ontem”, celebram os especialistas.