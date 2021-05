Covid-19: mãe e três filhas morrem em um intervalo de duas semanas

JM Jonatas Martins*

(crédito: Michael Dantas/AFP)

Em Birigui (SP), uma mãe e três filhas morreram por covid-19 em um intervalo de menos de duas semanas. Outras duas irmãs também foram diagnosticadas com a doença, mas apresentam sintomas mais leves e prosseguem com a recuperação em casa.

Maria Ferreira tinha 84 anos e morreu na manhã desta quarta-feira (5/5). Ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há três anos e necessitava da ajuda das filhas, que se revezam nos cuidados.

Com o contato frequente, todas as filhas foram infectadas. As filhas Mariana, Shirlei e Maria Verônica também foram vítimas de covid-19 e morreram nas últimas semanas.

A morte da idosa ainda não foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Birigui. Até o último boletim epidemiológico, a cidade contabilizava 389 casos fatais provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia. Mais de 20 mortes aguardam confirmação por meio do resultado de exames. Até o momento, o município teve 10.600 casos da doença.

A secretaria reforça a necessidade de que "as pessoas continuem usando máscara, higienizando as mãos, fazendo uso de álcool em gel, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações. A conscientização da população sobre as medidas preventivas é fundamental".