Dia das mães: pediatra comenta sobre a maternidade hoje e os desafios da primeira infância

LP Lorena Pacheco

No próximo domingo (9/5) comemoramos o Dia das mães, data sempre cheia de importância e significados. Os múltiplos desafios de ser mãe, adicionados à pandemia em que vivemos, estão potencializados e, com a proximidade da data comemorativa, o debate se faz necessário: o que as nossas mães estão sentindo, elas estão saudáveis, e os filhos pequenos, como refletem essa realidade?

Sobre esses e outros questionamentos relevantes sobre a maternidade e os desafios da primeira infância, o Correio Braziliense conversou com a dra. Sandra Lúcia Andrade Lins, médica pediatra e neonatologista e coordenadora da UTI Neonatal (UTIN) do Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Segundo Lins, a internet têm forte impacto no papel das mães atuais, é preciso saber dosar as informações, ter uma rede de apoio positiva - mesmo virtual, mas sempre checar os dados com um profissional de saúde. A especialista ainda comentou temas sensíveis como a vacina nas grávidas, a gravidez na pandemia, da amamentação de mães com covid e a depressão pós parto. O papel da escola na pandemia, o olhar atento sobre o comportamento da criança em isolamento social, e o aprendizado que os filhos demandam das mães, impulsionando seu constante aprendizado, também foi defendido pela pediatra.

Confira abaixo a live com a profissional e um feliz Dia das mães!